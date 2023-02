Wheat Experiment: नगरसूलला खपली गव्हाची पेरणी; प्रयोगशील प्रशांत सानप यांचा येवला तालुक्यात प्रयोग

By

नगरसूल (जि. नाशिक) : कृषी पदवीधर असलेले येथील प्रगतिशील शेतकरी प्रशांत सानप यांनी देशी गव्हाचे वाण म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या खपली गहू पेरणीचा प्रयोग येवला तालुक्यात पहिल्यांदाच यशस्वी करून एक आदर्श निर्माण केला आहे.

कृषी विषयक अभ्यासातून खपली गव्हाची उपयुक्तता जाणून घेतली व पेरणीचा निर्णय घेतल्याचे प्रशांत सानप यांनी सांगितले. (Sowing of husked wheat in Nagarsul Prashant Sanap experiment in Yeola taluka nashik news)

इतिहासाचा मागोवा घेत खपली गव्हाची जात ही पाच हजार वर्षांपूर्वीची असल्याचा निष्कर्ष अनेक कृषी अभ्यासकांनी काढला आहे. धारवाड कृषी विद्यापीठाने केलेले संशोधन व अभ्यासातून खपली गहू एक वैशिष्ट्य पूर्ण व मानवी शरीरासाठी उपयुक्त असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

खपली गव्हाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पोळीला लालसरपणा असतो. ती अधिक चविष्ट लागते. खपली गव्हापासून पुरण-पोळी, खीर, लापशी सारखे पदार्थ छान बनतात.

मधुमेहींना उपयुक्त

मधुमेह, हृदयविकार, आतड्याचा कर्करोग, बद्धकोष्ठता, हाडांची झिज, दातांच्या तक्रारी आदी आजारांत आहारासाठी खपली गहू योग्य मनाला जातो. विशेषतः मधूमेहासाठी डॉक्टर कटाक्षाने खपली गहू खाण्यास सांगतात.

खपली गहू प्रामुख्याने पौष्टिक, पित्तशामक, शक्तिवर्धक असल्याचे सांगितले जाते. खपली पचावयास हलका असून शेवया, कुरडया, बोटूकली, खीर, रवा, पास्ता आदी पदार्थ बनविण्यासाठी उपयुक्त आहे. विशेषतः या गव्हात ग्लुटेन ची मात्रा अतिशय कमी असल्याने मधुमेहींना फार उपयुक्त असल्याचे प्रशांत सानप यांनी सांगितले.

एक एकर क्षेत्रावर लागवड केलेल्या गव्हास एक ठोंबास १४ ते २८ पर्यंत फुटवे असून एकरी पंधरा ते वीस क्विंटल पर्यंत उत्पादन मिळेल असा विश्वास श्री. सानप यांनी व्यक्त केला आहे .सानप यांनी खपली गव्हाचा प्रयोग यशस्वी झाल्याने इतरही शेतकरी पीक पाहणी व निरीक्षण करण्यासाठी सानप यांच्या शेतात येत आहे.

"मी स्वतः कृषी पदवीधर असल्याने अभ्यासातून या वाणाची माहिती मिळाली. राहुरीच्या कृषी विद्यापीठातून हे बियाणे उपलब्ध करून पेरणी केली. मानवी शरीरासाठी आवश्यक असलेले सर्वच घटक या गव्हात असल्याने भविष्यात या गव्हाचे पेरणी क्षेत्र व वापर नक्कीच वाढेल."

-प्रशांत सानप, कृषी पदवीधर, नगरसू