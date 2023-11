Voter Registration: जिल्ह्यात मतदार नोंदणी व मतदार यादी शुद्धीकरणासाठी आजपासून विशेष मोहीम

Voter Registration : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १ जानेवारी २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारित विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

त्या अनुषंगाने १२३ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदार संघांतर्गत २५ व २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. (Special campaign for voter registration and voter list purification from today nashik news)

या मतदार संघातील नागरिकांनी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहून यादीत आपल्या नावाची खात्री करावी तसेच हरकत असल्यास दुरुस्तीबाबत आवश्यक कागदपत्रे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करावी, असे आवाहन मतदार नोंदणी अधिकारी, १२३ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदार संघ तथा उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे यांनी केले आहे.

२५ व २६ नोव्हेंबर २०२३ या दोन्ही दिवशी १२३ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी हे त्यांना नेमून दिलेल्या मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणार आहेत.

त्याचप्रमाणे २ व ३ डिसेंबर २०२३ रोजी तृतीयपंथी, महिला सेक्स वर्कर, भटक्या व विमुक्त जमाती याप्रकारच्या वंचित घटकातील मतदारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी विशेष शिबीराचे आयोजन केले आहे.

जास्तीत जास्त नागरिकांनी या दोनही शिबिरांचा लाभ घ्यावा व नवीन मतदारांनी आपले नाव मतदार यादीत नोंदवावे. तसेच नागरिकांनी आपले नाव, छायाचित्र, पत्ता दुरुस्ती, मयत नागरिकांचे नाव मतदार यादीतून कमी करून मतदार यादी शुद्धीकरण करण्यास मदत करावी. असेही मतदार नोंदणी अधिकारी, १२३ नाशिक पूर्व विधानसभा मतदार संघ तथा उपजिल्हाधिकारी भीमराज दराडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.