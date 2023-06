SSC Result Success : पितृछत्र हरपलेल्या श्रेयाने शहा येथील विद्यालयात पटकावला प्रथम क्रमांक

SSC Result Success : पितृछत्र हरपलेल्या श्रेया जाधव हिने दहावीच्या परीक्षेत ९१:४०टक्के गुण मिळवत येथील भैरवनाथ हायस्कूल शहा विद्यालयात प्रथम क्रमांक मिळवला. आठ वर्षांपूर्वी वडिलांचे निधन झाल्याने संसाराची जबाबदारी आई कल्पना जाधव यांच्यावर आली.

प्रतीकुल परीस्थीत आपल्न्या दोन्ही मुलांचा सांभाळ करून त्या शेती व्यवसाय करत आहे. लहानपणापासुनच श्रेया हुशार असल्याचे आईने सकाळला सांगताच आईला आनंदाश्रु अनावर झाले. (SSC Result Success Shreya who lost her father won first rank in school in Shah nashik news)

इयत्ता दुसरीत असताना श्रेयाचे वडील नवनाथ जाधव यांचे निधन झाले एका कंपनीत ते कामावर होते. कुठलाही खाजगी क्लास न लावता श्रद्धाने आपल्या आईला घरकामाबरोबर शेतीकामात मदत करून मिळवलेले यश शिक्षण घेत असलेल्या मुलांकरिता लाखमोलाचा संदेश असणार आहे.

प्रतीकुल परीस्थीत श्रेयाने मिळवलेल्या यशाचे संस्था अध्यक्ष अण्णासाहेब गडाख उपाध्यक्ष दौलतराव मोगल ज्येष्ठ संचालक विजय आप्पा गडाख सी यु ओ अभिषेक गडाख मुख्याध्यापक नामदेव कानस्कर, व्ही. के .ठोक शिक्षक तसेच ग्रामस्थांनी श्रेयाचे अभिनंदन केले.