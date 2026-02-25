Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपा स्थायी समितीचा 'किंग' कोण? आज फैसला; मच्छिंद्र सानप यांची निवड निश्चित?

नाशिक: महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदासाठी बुधवारी (ता. २५) निवडणूक होत असून भाजपचे नऊ व शिवसेनेचे चार असे १३ संख्याबळ असलेल्या भाजपचे मच्छिंद्र सानप यांची निवड जवळपास निश्चित मानली जात आहे. .मात्र, असे असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सहभागी झालेल्या अपक्ष नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीतून माघार घेतल्यास सानप यांची बिनविरोध निवड शक्य आहे. तर निवडणूक झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था हात दाखवून अवलक्षण करण्याची वेळ येऊ शकते..महापौर व उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्थायी समिती सभापती पदासाठी अर्ज दाखल केल्याने फाटाफुटीच्या धास्तीने सापुतारा येथे नगरसेवकांची एक दिवसाची सहल घडविण्यात आले. .बुधवारी सकाळी साडेदहाला भाजप व शिवसेनेचे स्थायी समिती सदस्य महापौरांच्या ‘रामायण’ बंगल्यावर दाखल होतील. निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस गटात सहभागी झालेले अपक्ष मुकेश शहाणे यांनी देखील अर्ज दाखल केला आहे. सध्याच्या संख्याबळाचा विचार करता भाजपचे नऊ शिवसेनेचे चार असे एकूण १३ सदस्य भाजपकडे आहे. .farmer News: कन्नड तालुक्यातील दोन शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन; आर्थिक विवंचना व कर्जबाजारीपणाला कंटाळले अन् उचललं टाेकाेच पाऊल!.त्यामुळे मच्छिंद्र सानप यांची सभापती पदासाठी निवड जवळपास निश्चित झाली आहे. शहाणे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे न घेतल्यास निवडणूक होईल. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बरोबर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे दोन सदस्य सोबत राहतात की नाही हे देखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. बुधवारी सकाळी साडेअकराला स्थायी समितीच्या सभागृहात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक प्रक्रिया पार पडेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.