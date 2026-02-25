नाशिक

Nashik Municipal Corporation : नाशिक मनपा स्थायी समितीचा 'किंग' कोण? आज फैसला; मच्छिंद्र सानप यांची निवड निश्चित?

BJP Holds Clear Majority in Standing Committee : स्थायी समिती सभापती पदासाठी बुधवारी (ता. २५) निवडणूक होत असून भाजपचे नऊ व शिवसेनेचे चार असे १३ संख्याबळ असलेल्या भाजपचे मच्छिंद्र सानप यांची निवड जवळपास निश्चित मानली जात आहे.
