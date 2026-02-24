Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेत सत्तेचे समीकरण बदलणार? स्थायी समिती सभापतिपदासाठी बुधवारी चुरस

नाशिक: महापालिकेचे कर व दर ठरविण्याचा अधिकार असलेल्या स्थायी समिती सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर आता सभापतिपदासाठी अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशी सत्ताधारी भाजपचे मच्छिंद्र सानप यांनी अर्ज दाखल केला, तर भाजपला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अपक्ष नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी अर्ज दाखल करून ट्विस्ट निर्माण केला आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुंबईत रात्री होणाऱ्या बैठकीत शहाणे यांनी अर्ज माघारी घ्यायचा की नाही? याचा निर्णय होईल, तोपर्यंत बिनविरोध निवडणुकीच्या भाजपच्या प्रयत्नांमध्ये खोडा निर्माण झाला आहे. बुधवारी (ता. २५) स्थायी समिती सभापतिपदासाठी निवडणूक होत आहे. सोमवारी (ता. २३) अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती..भाजपचे सानप यांनी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके, आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांच्या उपस्थितीत दोन उमेदवारी अर्ज दाखल केले. एका अर्जावर सरिता सोनवणे सूचक, तर पल्लवी गणोरे अनुमोदक आहेत. दुसऱ्या अर्जावर इंदूबाई खेताडे व नितीन निगळ यांची अनुक्रमे सूचक व अनुमोदक आहेत..सानप यांचा अर्ज दाखल करतेवेळी उपमहापौर विलास शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते, भाजप शहराध्यक्ष सुनील केदार, भाजप गटनेते ॲड. श्याम बडोदे उपस्थित होते. स्थायी समितीच्या सोळा सदस्यांपैकी भाजपचे नऊ सदस्य आहेत. बहुमतासाठी नऊ सदस्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे बिनविरोध निवड शक्य आहे. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटात नोंदणी करणारे अपक्ष मुकेश शहाणे यांनी सभापतिपदासाठी अर्ज दाखल केला..शहाणे यांच्या एका अर्जावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या सीमा ठाकरे या सूचक तर किरण राजवाडे अनुमोदक आहेत. त्यामुळे शहाणे यांच्या उमेदवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होते..पवन हंस हेलिकॉप्टर ७ जणांसह समुद्रात कोसळलं, हेलिपॅड फक्त ३०० मीटरवर होतं; काय घडलं? .बिनविरोधाची दाट शक्यतासानप उपमहापौरपदाचे उमेदवार होते. शिवसेनेला सत्तेत सहभागी करून घेण्याच्या सूचना आल्यानंतर सानप यांनी उमेदवारी अर्ज माघारी घेतला. भाजपकडून सानप यांचा एकमेव अर्ज प्राप्त झाल्याने बिनविरोध निवड शक्य आहे. शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिला असल्याने १३ सदस्यांचे पाठबळ असल्याने सानप यांचा मार्ग मोकळा आहे. परंतु शहाणे यांच्या अर्जामुळे ट्विस्ट निर्माण झाले. परंतु, सत्तेच्या तडजोडीत किंवा स्थायी समितीच्या माध्यमातून विकासकामे करण्यासाठी तसेच सिडको प्रभाग समितीच्या सभापतिपदासाठी खुंटा बळकट करण्यासाठी शहाणे यांनी अर्ज दाखल केल्याचे बोलले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.