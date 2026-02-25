नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा स्टार्टअप्ससाठी 'सुवर्णसंधी'; जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे प्रतिपादन

District Administration Hosts Godavari Impact Investment Conclave : स्टार्टअपसाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांची सेवा ही सुवर्णसंधी आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.
Ayush Prasad

Ayush Prasad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: माहिती तंत्रज्ञान आणि निर्मिती क्षेत्रावर आधारित स्टार्टअप्सचे क्षेत्र विस्तारत आहे. स्टार्टअपसाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांची सेवा ही सुवर्णसंधी आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.

Loading content, please wait...
Nashik
Technology
maharashtra
Kumbh Mela
Godavari River
Infrastructure

Related Stories

No stories found.