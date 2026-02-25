Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा स्टार्टअप्ससाठी 'सुवर्णसंधी'; जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे प्रतिपादन

नाशिक: माहिती तंत्रज्ञान आणि निर्मिती क्षेत्रावर आधारित स्टार्टअप्सचे क्षेत्र विस्तारत आहे. स्टार्टअपसाठी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या भाविकांची सेवा ही सुवर्णसंधी आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले. .सिंहस्थाच्या अनुषंगाने उद्योजक, इनोव्हेटर्स तसेच स्टार्टअप्स्नी नाशिकला पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षणासह विविध सामाजिक घटकांशी संबंधित सेवांमध्ये सहभाग द्यावा, जेणेकरून या उद्योगांच्या वाढीसाठी सामाजिक विकासालाही हातभार लागेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..जिल्हा प्रशासन, सीएसआर बॉक्स आणि कुंभथॉन इनोव्हेशन फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने गोदावरी इम्पॅक्ट इन्व्हेस्टमेंट कॉन्क्लेव्हचे आयोजन करण्यात आले. हॉटेल ताज गेटवेमध्ये मंगळवारी (ता. २४) झालेल्या परिषदेप्रसंगी जिल्हाधिकारी प्रसाद बोलत होते. शाश्वत विकासासाठी नवकल्पना, भागीदारी व गुंतवणूक वाढविण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आलेल्या परिषदेला महाराष्ट्र राज्य इनोव्हेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष श्रीकांत पाटील, ‘डीआयजीओ’चे ग्लोबल डायरेक्टर जेम्स आशल, सीएसआर बॉक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भोमिक शाह आदी उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, की प्रयागराज तसेच नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यात मूलभूत फरक आहे. प्रयागराजचा कुंभमेळा नदीकिनारी भरतो; तर आपल्याकडील कुंभमेळा हा दोन शहरांच्या मध्यवर्ती भागात होईल. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आपल्यापुढील आव्हाने भिन्न आहेत. .सिंहस्थात येणाऱ्या भाविकांना सुलभ वातावरण आणि सेवा उपलब्ध करून देण्यास प्रशासनाचे प्राधान्य असेल. त्यासाठी प्रशासनाला विविध घटकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असे प्रसाद यांनी सांगितले. श्रीकांत पाटील यांनी विविध भागांतील नावीन्यपूर्ण संकल्पनांना आर्थिक बळ देताना प्रत्यक्षात त्या आणण्यासाठी सोसायटीच्या माध्यमातून राज्य शासनाचे प्राधान्य राहिले असल्याचे सांगितले..गुंतवणुकीला प्राधान्य : प्रसादजिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले, की दीर्घकालीन लवचिकता आणि समावेशक प्रगतीसाठी जिल्ह्याच्या वचनबद्धतेला बळकटी देणे, गोदावरी खोऱ्यातील जलव्यवस्थापन हा परिषदेचा प्रमुख उद्देश आहे. तसेच, हवामान, लवचिक शेती, एमएसएमई वाढ व प्रभाव-चलित गुंतवणुकीसारख्या उपायांना गती देण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..Gadchiroli News: सर्वोच्च माओवादी नेता देवजीची अधिकृत शरणागती, तेलंगणाच्या पोलिस महासंचालकांनी केली घोषणा; संग्राम, दामोदरही शरण!.तीस स्टार्टअप्स सहभागीशहरात आयोजित परिषदेच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना शाश्वत विकासाशी संबंधित समस्यांवर नावीन्यपूर्ण उपाय सादर करण्यासाठी हॅकॅथॉन हा उपक्रम राबविला गेला. यातील अंतिम विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. स्टार्टअप एक्स्पोंतर्गत शाश्वत विकास, पर्यावरण संवर्धन, कृषी नवकल्पना, शहरी व्यवस्थापन व सार्वजनिक सेवा तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील स्टार्टअप्सनी त्यांचे नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सादर केले. त्यामुळे उद्योग, गुंतवणूकदार आणि शासन यांच्याशी थेट संवाद साधण्याची संधी ३० हून अधिक स्टार्टअप्सना मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.