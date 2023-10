By

NMC News : ऑक्टोबरमध्ये डेंगी रुग्णांची संख्या घटत असली तरी राज्य शासनाने सप्टेंबरमधील उच्चांकी आकडेवारीवरून महापालिकेकडून अहवाल मागविला आहे.

त्याचबरोबर सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर व नांदेड येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तयारीचा भाग म्हणून डेंगीची स्थिती व रक्तसाठा यासंदर्भात तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. (state government asked for report from NMC regarding dengue nashik)

जानेवारी ते जूनमध्ये डेंगी रुग्णांची संख्या नियंत्रणात असली तरी ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यात डेंगी रुग्णांची संख्या शहरांमध्ये झपाट्याने वाढली. आतापर्यंत शहरांमध्ये ५३४ डेंगीबाधित रुग्णांचा आकडा पोचला आहे.

त्यामुळे राज्य शासनाने नाशिकमध्ये वाढत्या डेंगी रुग्णांच्या अनुषंगाने गंभीर दाखल घेतली आहे. जुलैपर्यंत शहरात डेंगीचे १४४ रुग्ण होते, ऑगस्टमध्ये ११७ रुग्ण आढळून आले. तर सप्टेंबरमध्ये डेंगी रुग्णांचा उच्चांक झाला.

सप्टेंबरमध्ये १ हजार ६६ डेंगी संशयित रुग्ण आढळून आले. त्यातील २६१ रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात डेंगीचे बारा रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आले.

त्यामुळे राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. दृकश्राव्य माध्यमातून महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाच्या अधीक्षकांना विचारणा करण्यात आली. यात साथीच्या आजारांबाबत माहिती मागविण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तानाजी चव्हाण यांनी दिली.