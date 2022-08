बबन घोलप यांच्यावर कारवाई करा; मिलिंद यावतकर यांचे निवडणूक आयोगाला निवेदन

By

नाशिक रोड : माजी मंत्री बबन घोलप यांना न्यायालयाने निवडणूक लढविण्यास बंदी असूनही ते जाहीरपणे मराठी वाहिन्यांवर निवडणूक लढवणार, अशी प्रतिक्रिया देत आहे. याबाबत २३ वर्षापासून लढा देणारे तक्रारदार मुंबईचे मिलिंद यावतकर यांनी निवडणूक आयोगाला घोलप यांच्यावर कारवाई करण्याचे निवेदन दिले आहे. (Statement of Milind Yavatkar to state Election Commission about arresting baban gholap nashik Latest Marathi news)

निवेदनात म्हटले आहे, की शिवसेनेचे माजी मंत्री बबन घोलप यांच्या भ्रष्टाचार विरोधातील जनहित याचिका १९९९ साली मी मुंबई कोर्टात केलेली होती आणि २३ वर्ष उलटूनदेखील ही केस मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अजूनपर्यंत प्रलंबित आहे.

असे असूनदेखील १० दिवसापासून मराठी वृत्त वाहिन्यांमधून बबन घोलप आपले मत जाहीरपणे मांडत आहे कि, २०२४ च्या खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये शिर्डी मतदार संघातून खासदारकीची निवडणूक लढवणार आहे.

त्याच्या या वक्तव्याची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घ्यावी. भ्रष्टाचार विरोधातील केस उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि जोपर्यंत निर्णयात्मक निकल लागत नाही. तोपर्यंत ते राजकीय निवडणूक लढवू शकत नाही. म्हणून माजी मंत्री बबन घोलप यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.

