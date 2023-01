Nashik News : नाशिक रोडला 2 गटातील वादातून रेल्वे आरक्षण केंद्रावर दगडफेक

By

नाशिक रोड (जि. नाशिक) : औरंगाबाद येथील मजूर व सिन्नर फाटा येथील शिकलकरी यांच्या वादात नाशिक रोड येथील रेल्वे आरक्षण केंद्रावर दगडफेक झाली. यात या केंद्राचे नुकसान झाले (Stone thrown at Railway Reservation Centre by labors apprentice due to argument nashik news )

नाशिक रोड रेल्वेस्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म चारशेजारी असलेल्या आरक्षण केंद्राच्या बाहेरील मोकळ्या मैदानावर औरंगाबाद येथील काही मजूर मुक्कामी थांबलेले होते. यातील एक मजूर लघुशंकासाठी जवळील स्वच्छतागृहामध्ये गेला असताना त्याला तेथील स्थानिक शिकलकर लोकांनी मारहाण करत त्याच्याकडून मोबाईल आणि पैसे हिसकाण्याचा प्रयत्न केला.

त्या मजुराने आरडाओरड केल्याने त्याच्यासोबत असलेले काही मजूर लोकही तिकडे धावले. त्यानंतर शिकलकर व त्यांच्यात हाणामारी झाली. ती बघून स्थानिक शिकलकर मोठ्या संख्येने हातात कोयते, दांडे घेऊन आले अन् मजुरांना मारझोड करण्यास सुरवात केली.

हे मजूर आरक्षण केंद्राकडे पळत तेथे शिरले. त्यांच्यावर शिकलकर लोकांनी दगडफेकही केल्याने आरक्षण केंद्राच्या काचा फुटल्या. त्यामुळे आरक्षण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

आरक्षण काढण्यासाठी आलेले प्रवासीही या घटनेने गांगरले. घटनेची माहिती रेल्वे पोलिस व आरपीएफला कळताच त्यांनी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. स्थानकावरील कुलींनी जखमी मजुरांना उपचारासाठी नाशिक रोड येथील महापालिकेच्या ठाकरे रुग्णालयात हलविले.

