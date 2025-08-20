Nashik News : सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल! नाशिकमध्ये भटक्या कुत्र्यांनी चिमुकल्यांवर केले जीवघेणे हल्ले

डीजीपीनगर: अशोका मार्ग आणि परिसरात ठिकठिकाणी भटक्या कुत्र्यांनी लहान मुलांवर जीवघेणे हल्ले केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या कुत्र्यांचा तत्काळ बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. रविवारी आणि सोमवारी सलग तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये लहान मुलांवर हल्ला झाला असून, हा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. .अशोका मार्ग परिसरातील ममता कॉलनी परिसर, जेएमसीटी परिसर, जयहिंद कॉलनी, जयदीपनगर, वडाळा रोड आणि वडाळा गाव येथे नागरिक भटक्या कुत्र्यांच्या त्रासाने त्रस्त झाले आहेत. रविवारी दुपारी सॅक्रेड हार्ट शाळेजवळील जयहिंद कॉलनी येथे अपार्टमेंटच्या पार्किंगमध्ये खेळत असलेल्या मुलांवर कुत्र्याने अचानक हल्ला केला. त्याच दिवशी दुसऱ्या ठिकाणी लहान मुलावर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला आणि सोमवारी याच परिसरात पुन्हा भटक्या कुत्र्याने हल्ला केला. .Pune Rain Update:'भोर तालुक्यातील घाट माथ्यावर मुसळधार पाऊस'; वरंधा घाटातील महाड हद्दीत दरड कोसळली, वाहतूक बंद.पायी जाणाऱ्या नागरिकांवरही हे कुत्रे हल्ले करत आहेत. दुचाकीच्या मागे लागून हल्ला करण्याचे प्रकार घडल्याने अपघात घडले आहेत. महापालिका प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करून बंदोबस्त करावा अन्यथा मोठे जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संध्या कुलकर्णी, शाहीन मिर्झा, रूपाली निकुळे, श्याम हांडोरे, वैभव कुलकर्णी, जगन्नाथ शिरसाठ, वैशाली पिंगळे, रमीज पठाण, दादा नरवाडे, अरुण दोंदे, संकेत खोडे, सुनील माधव खोडे, असिफ शेख रवींद्र पाटील, अर्जुन पाटील यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.