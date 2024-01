SSC-HSC Exam 2024 : आगामी दहावी, बारावीच्‍या विद्यार्थ्यांना लेखी परीक्षेसाठी दहा मिनिटांचा जादा वेळ मिळणार आहे. यापूर्वी लेखी परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी ही वेळ दिली जात असली तरी यंदा मात्र पेपरच्‍या शेवटच्‍या वेळेत दहा मिनिटांची वाढ दिली जाईल.

त्‍यामुळे दोन तासांच्‍या पेपरसाठी दोन तास १० मिनिटे तर तीन तासांच्‍या पेपरसाठी विद्यार्थ्यांना तीन तास १० मिनिटांची वेळ मिळणार आहे. (student of SSC and HSC exam 2024 will get extra 10 minutes nashik news)