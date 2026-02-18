नाशिक

Nashik News : अभ्यासाचा ताण ठरला जीवघेणा; नाशिकमध्ये बारावीच्या विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन

Exam Stress Leads to Tragic Incident in Nashik : परीक्षेचा ताण सहन न झाल्याने १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने टोकाचा निर्णय घेतल्याची हृदयद्रावक घटना नाशिक रोड परिसरात घडली.
नाशिक: बारावीच्या परीक्षेचा ताण सहन न झाल्याने १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने टोकाचा निर्णय घेतल्याची हृदयद्रावक घटना नाशिक रोड परिसरात घडली. सेजल दत्तात्रय निकम (वय १८, रा. पार्थ वंदन अपार्टमेंट, वास्तू पार्क, जय भवानी रोड, नाशिक रोड) असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव आहे.

