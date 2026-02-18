Nashik News : अभ्यासाचा ताण ठरला जीवघेणा; नाशिकमध्ये बारावीच्या विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन

नाशिक: बारावीच्या परीक्षेचा ताण सहन न झाल्याने १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने टोकाचा निर्णय घेतल्याची हृदयद्रावक घटना नाशिक रोड परिसरात घडली. सेजल दत्तात्रय निकम (वय १८, रा. पार्थ वंदन अपार्टमेंट, वास्तू पार्क, जय भवानी रोड, नाशिक रोड) असे मृत विद्यार्थिनीचे नाव आहे.. सेजल ही बारावीच्या वर्गात शिक्षण घेत होती. गेल्या आठवड्यापासून बारावीच्या परीक्षांना सुरुवात झाली असून, सोमवारी (ता. १६) तिचा फिजिक्सचा पेपर होता. मात्र, पेपरच्या अभ्यासाच्या तणावातून तिने राहत्या घरातील बेडरूममध्ये पंख्याला ओढणीच्या सहाय्याने गळफास घेतल्याचे समोर आले..Ahilyanagar Crime:नशेखोर मुलाकडून आईचा खून; अहिल्यानगर शहरातील नवलेनगर येथील घटना,वांबोरी घाटात गोणीत आढळला मृतदेह!.घरच्यांच्या लक्षात येताच तिला तातडीने जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून तिला मृत घोषित केले. सेजलचे वडील सैन्यात कार्यरत असून, कुटुंबात आई, लहान भाऊ तसेच आजी-आजोबा असा परिवार आहे. शांत, मनमिळाऊ आणि अभ्यासात हुशार अशी तिची ओळख होती. .मात्र परीक्षेच्या ताणतणावाने तिच्यावर मानसिक दबाव वाढल्याचे प्राथमिक तपासात समोर येत आहे. या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, सहायक उपनिरीक्षक संतोष जाधव तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.