Success Story: कळवणच्या आशिष चव्हाणची सहाय्यक नगररचना अधिकारी पदाला गवसणी

Success Story : जिद्द,चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या बळावर कळवण येथील आशिष साहेबराव चव्हाण याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या परीक्षेत यश मिळविले असून सहाय्यक नगररचना अधिकारी पदाला गवसणी घातली आहे.

नुकताच या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून आशिषने हे यश संपादन केले आहे. (Success Story Ashish Chavan of Kalwan promoted to post of Assistant Town Planning Officer nashik news)

आशिष हा येथील गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर साहेबराव चव्हाण यांचा सुपुत्र असून त्याचे शालेय शिक्षण शरद पवार पब्लिक स्कूल मानुर ता.कळवण येथे झाले आहे.तर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण के.टी.एच.एम काॅलेज नाशिक येथे झाले आहे.

अभियांत्रिकीची पदवी त्याने के. के. वाघ इंजिनिअरिंग काॅलेज येथून प्राप्त केली असून दोन वर्ष पुणे येथे तर दोन वर्ष कळवण येथूनच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा अभ्यास केला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या सहाय्यक नगररचना अधिकारी पदाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून त्यात आशिषने हे यश संपादन केले आहे.त्याच्या या नियुक्तीबद्दल त्याचे सर्व स्तरातून अभिनंदन करण्यात येत आहे.

"शासकीय सेवेत काम करण्याची इच्छा असल्याने अभियांत्रिकीचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत होतो.अभ्यासात सातत्य ठेवल्याने हे यश प्राप्त झाले आहे."

- आशिष चव्हाण,कळवण