Success Story : शेतकरी वडिलांची शिक्षणाची स्वप्नपूर्ती करत चांदोरीचा तरुण झाला DRDOत शास्त्रज्ञ!

चांदोरी : जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेऊन केवळ आपल्या मेरिटच्या जीवावर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या एका शेतकऱ्याच्या मुलाची केंद्र सरकार अंतर्गत येणाऱ्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेत शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक म्हणून निवड झाली आहे.

डिफेन्स रिसर्च डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन अर्थात ‘डीआरडीओ’मध्ये येथी तुषार रौंदळ याची निवड झाली आहे. (Success Story Chandori youth tushar raundal became scientist in DRDO by fulfilling his fathers dream of education)