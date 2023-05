Success Story : सहाय्यक नगर रचनाकारच्या परीक्षेत लखमापूरचा हर्शल खैरनार राज्यात प्रथम

Success Story : येथील हर्शल संजय खैरनार (ह. मु. नाशिक) याने महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या नगररचना व मूल्य निर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन व मूल्यनिर्धारण सेवा श्रेणी एक गट-ब या संवर्गातील परीक्षेत राज्यातून प्रथम क्रमांक मिळवला.

हर्शलवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. हर्शल ‘सकाळ’चे बातमीदार सुनील खैरनार यांचा पुतण्या आहे. (Success Story Harshal Khairnar of Lakhmapur stands first in State in Assistant Town Planner MPSC Exam Nashik News)

महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या नगररचना व मूल्य निर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक नगर रचनाकार, महाराष्ट्र शहर नियोजन व मूल्यनिर्धारण सेवा श्रेणी एक गट-ब या संवर्गातील १३८ पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षा घेतली होती.

२० नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी मुख्य परीक्षा झाली. या मुख्य परीक्षेतून उत्तीर्ण झालेल्या परीक्षार्थींची ९ ते १७ मे २०२३ या कालावधीत व्यक्तिमत्त्व चाचणी (मुलाखत) झाली. शुक्रवारी (ता. १९) आयोगाने घोषित केलेल्या निकालात हर्शल खैरनार याने राज्यातून प्रथम क्रमांक पटकावत नाशिकचा गौरव वाढविला आहे.

"महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा आजचा निकाल नाशिक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मोठी प्रेरणा देणारा आहे. प्रामाणिक प्रयत्न आणि कठोर मेहनतीने असाध्य साध्य करता येऊ शकते, हे हर्शलच्या उत्तुंग यशाने सिद्ध केले आहे. हर्शलच्या भावी प्रशासकीय वाटचालीसाठी अनेकोत्तम शुभेच्छा!"- राम खैरनार, संचालक, युनिव्हर्सल फाउंडेशन