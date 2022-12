Success Story : मखमलाबादचा मयूर बनला कल्पक्कम अणुकेंद्रात शास्रज्ञ!

By

पंचवटी (जि. नाशिक) : मखमलाबाद परिसरातील एलआयसी अधिकारी व लेखक डॉ. गोपाळ गवारी व डॉ. संगीता गवारी यांचा मुलगा मयूर याची गुणवत्तेच्या बळावर कल्पक्कम (तामिळनाडू) येथे अणुसंशोधन शास्त्रज्ञ म्हणून निवड झाली आहे. भारतामधून केवळ सतरा तरूणांची निवड करण्यात आली, त्यात मयूर हा महाराष्ट्रातील एकमेव आहे. त्यामुळे त्याच्या निवडीबद्दल कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. (Success Story mayur of Makhmalabad became scientist in Kalpakkam nuclear power station nashik news)

मयूरचे शिक्षण आदर्श मराठी शाळा, नाशिकरोड, माध्यमिक पुरुषोत्तम इंग्लिश स्कूल नाशिकरोड आणि छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय, मखमलाबाद येथे झाले आहे. दहावीच्या परिक्षेत तो ९५ टक्के मार्क मिळवून उत्तीर्ण झाला होता. अकरावी आणि बारावी त्याने केटीएचएम महाविद्यालयातून केली असून त्यात ९० टक्के गुण मिळाले होते. पुढे त्याने गणपतराव ठाकरे अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून मेकॅनिकल पदवी घेत कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे येथून एम. टेक केले आहे.

चित्रकला विषयात त्यास अनेक बक्षिसे मिळविली आहेत. पुण्यात असताना तो एका निवृत्त प्राचार्याकडे राहत असताना त्याने सुजन कुपन प्रा. लि.कंपनीत त्याने दोन वर्षे नोकरी केली. देशासाठी आपल्या शिक्षणाचा उपयोग झाला पाहिजे या हेतूने त्याने नोकरी सोडून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करत शास्रज्ञ होण्याचे स्वप्न बाळगले. एप्रिल २०२२ मध्ये त्याने यासाठी परीक्षा दिली होती.

त्यात त्याची ‘टेक्निकल ऑफिसर ( मेकॅनिकल) म्हणून निवड झाली होती. मयूर गेल्या २१ डिसेंबर २०२२ कल्पक्कम येथे रुजू झाला आहे. मयूर गवारीच्या यशाबद्दल मखमलाबाद ग्रामस्थ, वाचनालयाचे अध्यक्ष रामदास पिंगळे, मविप्र संस्थेचे संचालक रमेश पिंगळे, माजी नगरसेवक पुंडलिकराव खोडे, डॉ. जगन्नाथ तांदळे, दामोधर मानकर आदी ग्रामस्थांनी कौतुक केले आहे.

