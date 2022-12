Success Story : नांदगावचा प्रणव पाटील 22 व्या वर्षी बनला लेफ्टनंट!

नाशिक : नांदगाव येथील प्रणव पाटील २२ व्या वर्षी सैन्यदलात लेफ्टनंट पदावर रुजू झाला आहे. त्याचे शिक्षण जयपूरच्या आर्मी पब्लिक स्कूलमध्ये झाले. बारावीनंतर खडकवासला (पुणे) येथील एनडीएत निवड झाली. तेथे तीन वर्ष प्रशिक्षण घेतल्यानंतर एक वर्ष डेहराडूनच्या आयएमएत प्रशिक्षण पूर्ण करून १० डिसेंबर २०२२ रोजी त्याची लेफ्टनंटपदी नियुक्ती झाली. (Success Story Pranav Patil of Nandgaon became lieutenant at age of 22 nashik news)

प्रणवचे वडील प्रताप पाटील २० वर्षे भारतीय नौदलात कार्यरत होते. ते स्वतः बी. टेक आहेत. सध्या मिलिटरी इंजिनिअरिंग सर्व्हिस येथे गॅरिसन इंजिनिअर पदावर अहमदनगर येथे कार्यरत आहेत. आई वैशाली पाटील एमएस्सी, बीएड आहेत.

लहानपणापासूनच घरात शैक्षणिक व भारतीय सैन्य दलाबद्दल अनुकूल वातावरण मिळाल्याने त्यांनी भविष्यात संरक्षण खात्यात जायचे, असा निश्‍चय केला होता. देशसेवेसाठी प्रणवने मिळवलेल्या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. युवक देशाची शक्ती आहे. अधिकाधिक युवकांनी देशसेवेसाठी सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रवणने केले आहे.

