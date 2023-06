Success Story : शिवडीच्या अक्षयची ‘बीएआरसी’मध्ये गरुडभरारी; निवड परीक्षेमध्ये देशभरातून दुसरा

By

Success Story : द्राक्षांकरता प्रख्यात असलेल्या शिवडी या खेडेगावातील अक्षय शांतिलाल गुप्ता (२७) या तरुणाने आपली बुद्धिमत्ता व परिश्रमाच्या बळावर देशातील संशोधन क्षेत्रात अग्रमानांकित असलेल्या भाभा अणुसंशोधन केंद्राद्वारे घेण्यात आलेल्या निवड परीक्षेमध्ये देशभरातून दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे.

त्याच्या या यशाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे. (Success Story Shivdi Akshay in BARC 2nd from country in selection exam nashik news)

अक्षयचे बालपण अतिशय गरिबीत व प्रतिकूल परिस्थितीत गेले आहे. शाळा न शिकलेल्या निरक्षर आईने मोलमजुरी करून अक्षय आणि त्याच्या दोन भावंडांना लहानाचे मोठे केले. आपल्याला शिकता आले नसले तरी मुलांनी जास्तीत जास्त शिकून मोठे व्हावे हीच त्या माऊलीची इच्छा होती.

आईचे कष्ट बघत मोठे झालेल्या अक्षयनेही प्रचंड कष्ट करीत प्रत्येक वर्गात पहिला क्रमांक टिकून ठेवला. दहावीच्या परीक्षेत देखील त्याने ९३ टक्के मार्क मिळवून केंद्रात पहिले स्थान मिळविले होते. पहिली ते चौथीपर्यंतचे त्याचे शिक्षण शिवडीच्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत तर पाचवी ते दहावीपर्यंतचे माध्यमिक शिक्षण उगावच्या छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालयात पूर्ण केले.

नांदेड येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून त्याने स्थापत्यशास्त्रामध्ये बी. टेकची पदवी त्याने चांगल्या गुणांनी पटकावली. या परीक्षेत त्याला रौप्यपदक मिळालेले होते. विशेष म्हणजे या संपूर्ण शैक्षणिक कारकिर्दीमध्ये त्याने कुठेही खासगी क्लासेस किंवा ट्यूशनचा आधार घेतला नाही.

या संपूर्ण वाटचालीमध्ये त्याचे मोठे मामा (कै) हनुमंत बसप्पा कानडे आणि त्यांचे दोन्ही बंधू रामदास आणि अंबादास कानडे यांनी अक्षयला खूप मोलाची मदत केली. त्याचा धीर खचणार नाही याकडे सतत लक्ष दिले.

त्यामुळे आपली आई ही आपले प्रेरणास्थान आहे तर तीनही मामा आपले आधारस्तंभ आहेत असे तो अतिशय नम्रपणे नमूद करतो. निफाड येथील नगरपंचायतीतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिक बा. य. परीट गुरुजी अभ्यासिकेमध्ये तो पहाटे पाचपासून रात्री अकरापर्यंत अभ्यास करत होता.

"परिस्थिती कितीही अवघड व प्रतिकूल असली तरी आपला निर्धार पक्का असेल तर यश मिळाल्याशिवाय राहात नाही. तरूणांनी निवडक मार्ग स्वीकारण्यापेक्षा सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात अधिक बहुश्रुत होणे आवश्‍यक आहे." - अक्षय गुप्ता, शिवडी.