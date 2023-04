Success Story : देशसेवेतून आता किर्तांगळीचे योगेश चव्हाणके मुंबई पोलीस दलात!

By

Success Story : किर्तांगळी (ता. सिन्नर) येथील भूमिपुत्र आणि भारतीय सैन्य दलातील निवृत्त योगेश राजाराम चव्हाणके यांची मुंबई पोलिस दलात निवड झाली आहे. देशसेवा करून पोलिस दलाच्या सेवेत दाखल झाले आहेत. (Success Story Yogesh Chavanke of Kirtangali now joins Mumbai Police Force from army national service nashik news)

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

सामान्य शेतकरी कुटुंबातील योगेश कष्टातून पुढे आले आहेत. श्री चव्हाणके यांनी भारतीय सैन्यदलातील जवान म्हणून अठरा वर्षे सेवा बजावली आहे. त्यानंतर घाटकोपर येथे मुंबई पोलिस दलात त्यांची निवड झाली आहे.

किर्तांगळीच्या संत हरिबाबा मंडळ, किर्तांगळी ग्रामपंचायत यांनी निवडीबद्दल अभिनंदन केले आहे. नाशिकचे कुणाल आहिरे यांच्या हस्ते श्री. चव्हाणके यांचा सत्कार करण्यात आला. मंगेश भोर, दीपाली बिरारी, अजित करमाळ, पूनम जगताप, प्रवीण कुलथे उपस्थित होते.