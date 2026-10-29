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NSK26H33949 (डॉ. अनिकेत पाटील)
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वृद्धाची ब्रेन हॅमरेजवरील
जटील शस्त्रक्रिया यशस्वी
उपशीर्षक
न्युरोसर्जन डॉ. अनिकेत पाटील यांचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २९ : अपघाताने डोक्याला झालेली गंभीर दुखापत आणि मेंदूत झालेला रक्तस्राव.. अशा अत्यंत नाजूक परिस्थितीत मृत्युशी झुंज देणाऱ्या एका ८३ वर्षीय वृद्धास डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालयातील मेंदूरोग शल्यचिकित्सक (न्युरोसर्जन) डॉ. अनिकेत पाटील यांच्या कुशल उपचारांमुळे नवजीवन मिळाले आहे. ब्रेन हॅमरेजची गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी केल्यानंतर रुग्णास जीवदान मिळाले.
एक वयोवृद्ध आजोबा स्वच्छतागृहात पडल्यामुळे त्यांच्या डोक्याला जोरदार मार लागला. त्यांना तातडीने डॉ. उल्हास पाटील रुग्णालयात दाखल केले. डॉ. अनिकेत पाटील आणि डॉ. विपुल राठोड यांनी तातडीने तपासणी सुरू केली. सीटी स्कॅन तपासणीत मेंदूत रक्तस्राव (ब्रेन हॅमरेज) झाल्याचे निदान झाले. याशिवाय शरीराच्या एका बाजूच्या हात-पायांची ताकदही कमी झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे होते.
रुग्णाचे वय ८३ वर्षे असल्याने शस्त्रक्रिया करणे हे डॉक्टरांसमोर मोठे आव्हान होते. डॉ. अनिकेत, डॉ. विपूल आणि डॉ. अदिती जोशी यांच्या वैद्यकीय पथकाने आवश्यक खबरदारी घेत शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. उपचार आणि योग्य वैद्यकीय देखभालीमुळे त्यांच्या प्रकृतीत सकारात्मक बदल दिसून आले.
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कोट..
वृद्ध व्यक्तींमध्ये पडल्यामुळे डोक्याला मार लागणे ही बाब अत्यंत गंभीरपणे घेणे आवश्यक आहे. अशा वेळी रुग्णालयात दाखल करून सीटी स्कॅनसारख्या आवश्यक तपासण्या करणे गरजेचे आहे. योग्य वेळी निदान आणि आवश्यक उपचार मिळाल्यास गंभीर परिस्थितीतही रुग्ण बरा होऊ शकतो.
- डॉ. अनिकेत पाटील
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