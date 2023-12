Sudhakar Badgujar: सुधाकर बडगुजरांची ‘वाट बिकट’; लाचलुचपत’कडून गुन्हा दाखल

Sudhakar Badgujar : मुंबई बॉम्बस्फोटातील शिक्षा भोगत असलेला आरोपी सलिम कुत्ता याच्यासमवेत ‘डान्स’ करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने नाशिक पोलिसांच्या चौकशीच्या फेऱ्यात सापडलेले शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे सुधाकर बडगुजर यांची वाट आणखीच बिकट झाली आहे.

महापालिकेत नगरसेवक असताना बडगुजर यांनी पदाचा दुरुपयोग करीत कामांची ठेके स्वत:च्या कंपनीला दिल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशीअंती रविवारी (ता.१७) गुन्हा दाखल केला.

तर, रविवारी सलग तिसऱ्या दिवशी बडगुजर यांची गुन्हेशाखेच्या युनिट एकमध्ये दोन ते अडीच तास चौकशी करण्यात आली.