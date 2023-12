Sudhakar Badgujar: सुधाकर बडगुजर आज एसीबीला जाणार सामोरे 

नाशिक : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांची शुक्रवारी (ता.२२) एसीबीच्या नाशिक कार्यालयात चौकशी होणार आहे.

याप्रकरणी ‘लाचलुचपत’च्या पथकाकडून बडगुजर यांच्या १९९२ मध्ये स्थापन झालेल्या कंपनीचा तपास सुरु आहे. (sudhakar Badgujar thorough investigation of financial dealings by acb nashik crime news)