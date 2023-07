SPPU News : राष्ट्रीय स्‍तरावरील आघाडीच्‍या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अमृत महोत्‍सवी वर्ष साजरे करत आहे. यानिमित्त वर्षभर विविध उपक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.

अमृत महोत्‍सवी वर्षाचे बोधचिन्‍ह तयार केले जात असून, याकरिता बोधचिन्‍ह स्‍पर्धेचे आयोजन केले आहे. या स्‍पर्धेत प्रवेशिका पाठविण्यासाठी १७ ऑगस्‍टपर्यंत मुदत दिलेली आहे. (Suggest badge to SPPU Pune University for Amrit Festival Deadline for submission of entries 17th August nashik)

पुणे विद्यापीठाचे अमृत महोत्‍सवी वर्ष साजरे केले जात असताना, विविध उपक्रम पार पडणार आहेत. अमृत महोत्‍सवी वर्षाचे बोधचिन्‍ह विकसित केले जाते आहे. त्यासाठी विद्यापीठातर्फे बोधचिन्‍ह स्‍पर्धेचे आयोजन केले आहे.

विद्यापीठाच्‍या अधिकार मंडळाच्‍या सूचनेनुसार ही बोधचिन्‍ह स्‍पर्धा सर्वांसाठी खुली असणार आहे. स्‍पर्धेतील प्रथम क्रमांकाच्‍या विजेत्‍यास ५० हजार रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. स्‍पर्धकांनी बोधचिन्‍ह पाठविण्याबाबत तांत्रिक माहिती विद्यापीठातर्फे उपलब्‍ध करून दिली आहे.

निर्धारित नमुन्यात बोधचिन्‍ह सादर करण्यासह त्‍यासंदर्भात शंभर शब्‍दांतील विश्‍लेषणदेखील सादर करायचे आहे.

एक किंवा एकापेक्षा जास्‍त स्‍तरावर समितीमार्फत प्राप्त बोधचिन्‍हांचे परीक्षण केले जाणार असून, यानंतर अंतिम स्पर्धकांची निवड केली जाणार आहे. ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन अशा दोन्‍ही पद्धतीने प्रवेशिका सादर करून स्‍पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.