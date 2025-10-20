नाशिक

Suhas kande : जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी मोठी राजकीय खेळी! आमदार सुहास कांदेंकडे नाशिक शिवसेनेची धुरा

Eknath Shinde Strengthens Shiv Sena Structure in Nashik : निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पक्ष संघटनात्मक बांधणीसाठी शिवसेनेच्या नाशिक प्रभारी जिल्हा संघटन प्रमुखपदी नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सुहास कांदे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
Suhas kande

Suhas kande

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदगाव: आगामी जिल्हा परिषद तालुका पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पक्ष संघटनात्मक बांधणीसाठी शिवसेनेच्या नाशिक प्रभारी जिल्हा संघटन प्रमुखपदी नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सुहास कांदे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही नियुक्ती केली.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Nashik
maharashtra
political
election
Eknath Shinde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com