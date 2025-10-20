Suhas kande : जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी मोठी राजकीय खेळी! आमदार सुहास कांदेंकडे नाशिक शिवसेनेची धुरा

नांदगाव: आगामी जिल्हा परिषद तालुका पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील पक्ष संघटनात्मक बांधणीसाठी शिवसेनेच्या नाशिक प्रभारी जिल्हा संघटन प्रमुखपदी नांदगाव विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार सुहास कांदे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही नियुक्ती केली..मुंबईत शिवसेना पक्षाच्या उत्तर महाराष्ट्र विभागातील मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाध्यक्ष, संपर्कप्रमुख जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार कांदे यांच्याकडे संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला..जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या कामकाजाचा आढावा घेत आगामी पालिका, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तयारीसाठी सर्वांनी जोमाने कामाला लागावे, असे आवाहन या वेळी केले. आमदार सुहास कांदे यांचा शिवसैनिकांशी थेट संवाद असल्याने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीला अधिक बळकटी मिळावी या उद्देशाने ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसे नियुक्तीपत्र खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे शिवसेनेचे सचिव भाऊसाहेब चौधरी संजय मोरे, राम रेपाळे युवा सेनेचे जिल्हाप्रमुख फरहान खान आदीच्या उपस्थितीत देण्यात आले..Shivajirao Kardile News: Ajit Pawar यांनी घेतली कर्डीले कुटुंबीयांची भेट, बघा काय म्हणाले? | Sakal News.नियुक्ती माझ्यासाठी केवळ पद नाही, तर प्रत्येक शिवसैनिकाच्या परिश्रमांचा, त्यागाचा आणि निष्ठेचा सन्मान आहे.-सुहास कांदे, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.