Nashik News : शहरात आत्महत्त्यांचे सत्र सुरूच; वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांनी घेतला गळफास

Nashik News : शहर परिसरामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने आत्महत्त्येच्या घटना घडत आहेत. शुक्रवारी (ता. १४) पुन्हा शहरात वेगवेगळ्या घटनांमध्ये तिघांनी गळफास लावून घेत आत्महत्त्या केल्या आहेत. यात एक १७ वर्षीय मुलीचा समावेश आहे. (Suicide sessions continue in city Three hanged themselves in different incidents Nashik News)

सातपूरमधील स्वारबाबा नगरमधील धम्म चौकात राहणार्या वैजनाथ उत्तमराव शिंदे (३८) यांनी शुक्रवारी (ता. १४) रात्री आठ वाजेच्या सुमारास राहत्या घराच्या शेडच्या बल्लीला साडीने गळफास लावून घेत आत्महत्त्या केली.

उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकार्याने मयत घोषित केले. याप्रकरणी सातपूर पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. दुसरी घटना नाशिकरोड येथील कैलास लॉजमध्ये घडली.

अश्विन चंद्रकांत नानवटकर (२१, रा. त्रिमूर्तीनगर, भंडारा रोड, नागपूर) याने शुक्रवारी (ता. १४) सकाळी नऊ वाजेच्या सुमारास लॉजमधील रुम नं. ४ मध्ये सिलिंगला स्कार्पने बांधून गळफास घेत आत्महत्त्या केली.

याप्रकरणी नाशिकरोड पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे. तिसरी घटना आडगावात शिवारात घडली. संजना गोरख वाकळे (१७, रा. शाम व्हिला अपार्टमेंट, जत्रा हॉटेल, आडगाव शिवार) हिने राहत्या घरात साडीने पंख्याला बांधून गळफास लावून घेतला.

उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले असता तपासून मयत घोषित करण्यात आले. याप्रकरणी आडगाव पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.