नाशिक

Nashik SulaFest : नाशिकमध्ये सुलाफेस्टचा धमाका! ३१ जानेवारीपासून रंगणार आशियातील सर्वात मोठा संगीत महोत्सव

SulaFest Returns to Nashik with Music, Wine and Culture : १ फेब्रुवारी रोजी आशियातील सर्वाधिक लोकप्रिय द्राक्षमळा संगीत महोत्सव सुलाफेस्ट मोठ्या दिमाखात रंगणार आहे.
SulaFest 2026

SulaFest 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिकच्या निसर्गरम्य सुला विनयार्ड्स येथे ३१ जानेवारी व १ फेब्रुवारी रोजी आशियातील सर्वाधिक लोकप्रिय द्राक्षमळा संगीत महोत्सव सुलाफेस्ट मोठ्या दिमाखात रंगणार आहे. पंधराव्या पर्वात संगीत, संस्कृती, खाद्यपदार्थ आणि वाइन यांचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळणार असून, देश-विदेशातील नामवंत कलाकार सुला विनयार्ड्सच्या अँम्फीथिएटरमध्ये सादरीकरण करणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
Sula Vineyard
culture
Tourisim
Music Concert

Related Stories

No stories found.