Nashik News : जीवन मृत्यूशी संघर्ष करणाऱ्या घुबडास जीवदान; नैसर्गिक अधिवासात मुक्तता

Nashik News : प्राणी- पक्ष्यांवर प्रेम करणारे हे अवलियाच असतात. मालेगाव येथील पक्षी मित्र सुमीत अहिरे यांनी विहिरीत पडलेल्या जखमी घुबडाचा जीव वाचवून त्याच्यावर उपचार करत त्याला त्याच्या अधिवासात ‌सोडून देत भूतदया कृतीयुक्त ठरली. (sumit ahire Given life to an owl struggling with life and death nashik news)

वडनेर (ता.मालेगाव) येथील एका विहिरीत पडलेल्या 'घुबडाला' आजूबाजूच्या परिसरातील काही लोकांनी बघितलं. या घुबडाचा जीवन मृत्यूशी संघर्ष चालू होता. यावेळी काहींनी विहिरीत कॅरेट टाकत घुबडाला सुखरूप विहिरीतून बाहेर काढले. मात्र विहिरीत पडल्याने घुबड हे जखमी झाले होते. त्याला नीट उडता येत नव्हते.

जखमी घुबडाला कुठे सोडावे, काय खाऊ घालावे असे अनेक प्रश्न ग्रामस्थांना पडला. मग ग्रामस्थांनी शहरातील पक्षनिरीक्षक व पक्षी प्रेमी सुमीत अहिरे यांचेशी संपर्क केला. घुबड जखमी असल्याचे कळताच श्री.अहिरे यांनी घटनास्थळी जात जखमी घुबडला ताब्यात घेत त्याला घरी आणले. सदरचे घुबड हे 'इंडियन इगल आऊल' या प्रजातीचे होते.

आणि ते या प्रजातीच्या घुबडाचे पिल्लू होते. यावर जखमी घुबडावर सुमीत अहिरे यांनी प्राथमिक उपचार केले. त्याला खाऊ पिऊ घातले. दोन ते तीन दिवसाच्या उपचारानंतर जखमी घुबडाच्या पंखात बळ आले. त्यानंतर सुमीत अहिरे यांनी त्याला त्याच्या हक्काच्या अधिवासात मुक्त केले.

"जखमी झालेले वेगवेगळे पक्षी आमच्या घरी नेहमी आणले जातात. त्यांच्यावर औषधोपचार करून खाऊ घालून त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात जेथे सापडतात तेथेच सोडण्यात येते. पर्यावरण संवर्धन करून पक्षी जपण्याची गरज आहे. घुबड पक्षीबाबत अंधश्रद्धा चुकीची आहे." - सुमीत अहिरे. पक्षी निरीक्षक व पक्षी मित्र, मालेगाव.

"घुबड हे दरवर्षी बरेच उंदीर फस्त करून शेतकऱ्यांना मदत करतात. पण अलीकडे अतिरिक्त कीटकनाशक वापरामुळे घुबड व इतर पक्ष्यांना नैसर्गिक अन्न म्हणजे किडे मिळत नसल्याने घुबडांची संख्या कमी होऊ लागली." - डॉ. राजश्री बच्छाव, पर्यावरण प्रेमी, मालेगाव