Summer Season : गरिबांच्या फ्रीजची मागणी वाढली! नवनवीन आकाराच्या माठांची चलती

By

नाशिक : उष्णतेचा पारा वाढताच मातीचे माठ बाजारात विक्रीसाठी आले आहेत. लाल, काळा व पांढऱ्या रंगाचे माठ आपण ऐकले असतील पण कार्टूनच्या आकाराच्या माठांना चांगलीच मागणी असल्याचे दिसून येते. (Summer Season demand for fridge of poor increased Movement of newly shaped monasteries nashik news)

नाशिक शहरातील पंचवटी कारंजा या भागात माठ मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले आहेत. एकाच ठिकाणी लाल, काळ्या रंगाचे आणि आता पांढऱ्या रंगाचे माठ मिळतात. पांढऱ्या रंगाच्या माठांचे वैशिष्ट्य म्हणजे अगदी ‘फ्रीज’प्रमाणे पाणी थंडगार होते.

पण थोडा धक्का लागला तरी हे माठ फुटण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पांढऱ्या रंगाचे माठ खरेदी करताना काळजी घ्यावी. असे विक्रेते सांगतात. साधारणत: २८० ते ३०० रुपयांपासून पाच लिटर क्षमतेचे माठ मिळतात.

माठाभोवती बारदान गुंडाळून ठेवल्यास त्यातील पाणी लवकर थंड होते. हे पाणी आरोग्यासाठी चांगले असते. ग्रामीण भागात या स्वरूपाचे पाणी थंड करण्याचा प्रघात आहे. शहरातही माठांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याचे दिसून येते.

कार्टून सारखे दिसणारे माठ हे २५० ते ३०० रुपयांना मिळतात. लहान मुलांना आकर्षण वाटावे यासाठी कार्टूनचे माठ तयार केले आहेत. लाल व काळ्या रंगाच्या माठांमध्ये अनेक प्रकार दिसून येतात. ग्राहकांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन माठांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

पावसामुळे नुकसान

मार्च महिन्यात अवकाळी पाऊस पडल्याने माठांची विक्री झाली नाही. आता एप्रिलचे पहिले दहा दिवस संपले तरी पाऊस अजून सुरुच आहे. त्यामुळे माठ खरेदी करण्यासाठी ग्राहक पाहिजे त्या प्रमाणात येत नसल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.

रंगीबेरंगी माठांसह कार्टूनचे माठही तयार केले आहेत. दिसायला आकर्षक आणि टिकाऊ असलेले हे माठ ग्राहकांच्या पसंतीस उतरत असल्याचे विक्रेत्यांनी म्हटले आहे.