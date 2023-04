Summer Season : उन्हाच्या तडाख्याने शहरातील रस्ते निर्मनुष्य; तापमानाने गाठली चाळिशी, तीव्रता अधिक

Summer Season : उन्हाच्या तडाख्याने नागरिक कासावीस झाले आहे. कामगार वर्ग सोडल्यास अधिक तर नागरिकांनी घरात राहणे पसंत केल्याने शहरातील रस्ते निर्मनुष्य झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात उन्हाचे चटके अधिकच जाणवू लागले आहे. तापमानाने चाळिशी गाठली आहे. (Summer Season streets of city are deserted due to scorching sun Temperature reached 40 intensity more nashik news)

नागरिकांची उन्हाने लाहीलाही होत आहे. बाजारपेठांवर याचा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. रस्ते जणू आग ओकत असल्याची स्थिती आहे. अनेकांना उष्माघाताचा त्रास जाणवू लागला आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई येथे उष्माघाताने अनेक जणांना प्राणास मुकावे लागल्याची घटना ताजी आहे.

कामगार वर्ग सोडल्यास अन्य नागरिकांकडून घराच्या बाहेर पडणे टाळले जात आहे. खूपच आवश्यकता असतानाच नागरिक बाहेर पडत असून उन्हापासून संरक्षणासाठी काळजी घेऊन नागरिक घराबाहेर पडत असल्याचे चित्र आहे.

दिवसभर विशेषतः दुपारच्या सुमारास शहरातील सर्वच रस्ते निर्मनुष्य होताना दिसत आहे. शालिमार, शिवाजी रोड, सीबीएस, मुंबई आग्रा रोड असे सर्वच भागातील रस्ते ओस पडत आहे. इतकेच नाही तर दोन दिवसांवर सण असूनही नागरिक खरेदीसाठी बाजारात जाणे टाळत आहे.

त्याचा परिणाम बाजारपेठांवर झाला आहे. बाजारपेठेतील रस्त्यांवरही दुपारच्या सुमारास शुकशुकाट दिसून येत आहे. सायंकाळी उन्हाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर खरेदीसाठी नागरिक बाहेर पडत आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

त्याचा काहीसा आधार व्यावसायिकांना मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी अवकाळी पावसामुळे तर सध्या उन्हाने व्यावसायिकांना त्रस्त करून सोडले आहे. हवी तशा खरेदीसाठी नागरिक बाहेर पडत नाही.

काँक्रिटीकरणाने उष्णतेत वाढ

कधीकाळी थंड हवेचे ठिकाण म्हणून शहराची ओळख होती. सध्या शहराचे तापमान चाळिशी पार होताना दिसत असल्याने उन्हाचा प्रचंड तडाखा जाणवत आहे. याचे विशेष कारण म्हणजे सर्वत्र काँक्रिटीकरण वाढले आहे. रस्ते देखील काँक्रिटचे झालेले आहेत.

जमिनीत पाणी मुरत नाही. काँक्रिट रस्ते प्रचंड तापले जात आहे. ऊन कमी झाले तरी देखील रस्ते लवकर थंड होत नसल्याने उष्णतेत प्रचंड वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम होऊन तापमान वाढण्यास मदत होत आहे.