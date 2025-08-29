Satana News : सटाण्यात माजी नगराध्यक्षांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी; राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक

सटाणा: माजी नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांनी नगरपरिषदेची परवानगी न घेता शहरात प्रत्येक प्रभागातील प्रमुख चौक, देवस्थाने व खासगी मालमत्ता, सरकारी कार्यालयांच्या भिंतींवर पालिका पोस्टर्स व बॅनर्स लावले आहेत. याप्रकरणी महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रूपीकरण प्रतिबंध अधिनियमानुसार, मोरे यांच्या विरोधात तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा न्यायालयात याचिका दाखल करून नगरपरिषद कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) तर्फे आज देण्यात आला. .माजी नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांच्या जाहिरातबाजीने वाद निर्माण झाला आहे. आज सकाळी माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे, शहराध्यक्ष भारत काटके, कार्याध्यक्ष मनोज छोटू सोनवणे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकारी ज्योती भगत-पाटील यांना घेराव घातला..माजी आमदार श्री.चव्हाण म्हणाले, शहरात नगरपरिषदेची परवानगी न घेता पोस्टर व बॅनर्स लावलेले आहेत. आपल्या निवासस्थानापासून नगरपरिषदेकडे जाताना हे सर्व सहज दिसते. याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असून पक्षपातीपणा सुरु आहे. मोरे यांच्या कार्यकाळातील अनेक विकासकामे आजही प्रलंबित असताना खोटा प्रचार सुरू आहे. मोरे यांच्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी श्री.चव्हाण यांनी केली..मुख्याधिकारी सौ.भगत-पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनात डॉ.विठ्ठल येवलकर, रायुकाँ तालुकाध्यक्ष चेतन वणीस, सुमीत वाघ, मयूर अहिरे, विलास सोनवणे, संजय सोनवणे, सुमनबाई सोनवणे, नितीन मांडवडे, राजेंद्र डोंगरे, गुलाब हिरे, रामा पवार, बाळासाहेब भांगडीया, यश सोनवणे, नितीन सोनवणे, प्रशांत सोनवणे, आनंदा सोनवणे, अनिल भामरे, दादू सोनवणे, सागर सोनवणे, आफताब मुल्ला, रउफ मुल्ला, साहिल शेख, नंदू सोनवणे आदींसह कार्यकर्ते सहभागी होते..सुनील मोरे यांच्यावर प्रशासनाने तातडीने गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा, आम्ही रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन उभारू. एका व्यक्तीच्या दबावाखाली वाकणार नाही. यासाठी नगर परिषदेने निष्पक्ष कार्यवाही करावी.- भारत काटके, शहराध्यक्ष.Yeola News : येवल्यातील जनता पतसंस्थेचे संस्थापक अखेर गजाआड, २९ कोटींची फसवणूक.सुनील मोरे यांनी लावलेले पोस्टर व बॅनर याबाबत नगर परिषदेकडे कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. कायद्याचा भंग होत असल्याने संबंधितांवर निश्चितच गुन्हा दाखल केला जाईल. नगर परिषद प्रशासन कायद्याप्रमाणेच कार्यवाही करणार आहे.- ज्योती भगत-पाटील, मुख्याधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.