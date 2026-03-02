नाशिक

Holi Festival : पाप दुःख जाळी, होळी बाय तू भोळी! पाहा आदिवासी बांधवांच्या शिमग्याची आगळीवेगळी परंपरा

Nature Worship at the Heart of Tribal Holi : निसर्गालाच देव मानत शेकडो वर्षांपासून पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेले सण, उत्सवाची परंपरा बारागाव डांग दक्षिण विभागात आजही टिकून आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
रतन चौधरी-सुरगाणा: आदिवासी समाज हा निसर्ग पूजक असल्याने नदी, दगड, झाडे, पहाड, अग्नी, आकाश, वायू, तेज, जल, जंगल, धरती यांची मनोभावे पूजा अर्चा करतो. त्यामुळे निसर्गालाच देव मानत शेकडो वर्षांपासून पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेले सण, उत्सवाची परंपरा बारागाव डांग दक्षिण विभागात आजही टिकून आहे.

