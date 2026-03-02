Holi Festival : पाप दुःख जाळी, होळी बाय तू भोळी! पाहा आदिवासी बांधवांच्या शिमग्याची आगळीवेगळी परंपरा

रतन चौधरी-सुरगाणा: आदिवासी समाज हा निसर्ग पूजक असल्याने नदी, दगड, झाडे, पहाड, अग्नी, आकाश, वायू, तेज, जल, जंगल, धरती यांची मनोभावे पूजा अर्चा करतो. त्यामुळे निसर्गालाच देव मानत शेकडो वर्षांपासून पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेले सण, उत्सवाची परंपरा बारागाव डांग दक्षिण विभागात आजही टिकून आहे..आदिवासी बांधवांची होळीपाप दुःख जाळी..होळी बाय तू भोळी,सदा शिमगा खेळीवहोळी बायला मानाशू.पहिलं कापड चढावशू..!याप्रमाणे नारळ, हारडा, वाट्या, खारका, पापड्या अशा वर्णनाची गाणी शिमगा सणाला आदिवासी भागात कानावर पडतात. आदिवासी भगिनींनी सुमधुर आवाजात गायलेली पारंपरिक गाणी कानाला सुमधुर वाटतात. होळी सणाच्या गीतांमध्ये निसर्गातील पशू, पक्षी, प्राणी, झाडे-झुडपे, जल, जंगल, जमीन तसेच भाऊ, बहीण आदी नात्यागोत्यांचे वर्णन केले जाते, ते असे...होळी पेटते, पेटते गावपाटलाच्या मानानेहोळी मांगते, मांगते मूळआदिवासींच्या नावाने...सातपुडा पर्वत रांगेत जसा भोंगऱ्या बाजार भरतो. तसाच या भागात होळीला भरणाऱ्या बाजाराला ‘भुर्रकुंड्या बाजार’ असे संबोधले जाते. या बाजारात नवे कपडे, पूजा साहित्य, नित्य वापरातील भांडी, अलंकार, बांगड्या, मिठाई, खारीक, खजूर, डाळ्या, हारडा, कडे, पादत्राणे, तरुण-तरुणींचा हौस-मौजेच्या चैनीच्या वस्तूंची दुकाने थाटली जातात. तरुण मनगट व दंडावर प्रेमाची प्रतीके तसेच प्रियजनांचे नाव अथवा नावाचे आद्याक्षर काढून गोंदवले जाते. या यात्रेत मनोरंजनासाठी मौत का कुआँ, सर्कस, जादूचे प्रयोग, चक्री पाळणे, खेळ, तमाशा आदी कार्यक्रम सादर होतात..या सणाकरिता तालुक्यातील चाकरमाने, रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेले आदिवासी बांधव कुटुंबकबिल्यासह आपापल्या गावी येतात. पैसे नसतील तर घरातील थोडे धान्य विकून सण साजरा केला जातो. या सण समारंभातून पेहराव, बोलीभाषा,खाद्य संस्कृतीचे अनोखे दर्शन घडते..आदिवासींच्या देवदेवता, इष्टदेवता, कुलदेवता, पूर्वजांना नैवेद्य दाखवणे, प्रकृतीही जीवन अशी पूजा केली जाते. होळी सण पाच ते सात दिवस साजरा केला जातो. पौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी लहान होळी रचली जाते. तिला ‘कुक्कड होळी’ म्हटले जाते. या होळीकरिता गावातील तरुण, तरुणी, मुले एकत्र येतात. झाडाच्या साली (फाफतर) वाळलेली लाकडे जमा करून शिरीष या झाडाचा सोटा आणून खांब गाडला जातो. .खांबाभोवती लाकडे, साली व गवत रचतात. सात ते आठ वाजेच्या सुमारास ही ‘कुक्कड’ होळी पेटवतात. या होळीला मोठी माणसे उपस्थित नसतात. खांबाला शेणाच्या गोवऱ्या बांधतात. शेरोड, इळिंग या औषधी वनस्पतींचा निळा सोटा, शेणाच्या गोवऱ्या बांधतात. शेरोड, इळिंग या औषधी वनस्पतींचा निळा (ओला) सोटा, सोट्या आणून होळीच्या आगीत तापवून दगडावर जोरात आपटल्याने बंदुकीच्या छऱ्यासारखा मोठा आवाज होतो. यावेळी मुले बोंबाबोंब करतात. शेजारच्या गावाला शिव्यांची लाखोली वाहतात. त्यास ‘गूढ’ टाकणे असे म्हणतात..Blue Flag Beaches : गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार; ब्ल्यु फ्लॅग दर्जा हा विकासाचा मार्ग; आधी स्वच्छता मग समृद्धी.दुसऱ्या दिवशी मोठी होळी साजरी केली जाते. सायंकाळी पाच वाजेनंतर ही होळी रचतात. प्रत्येक कुटुंबातील सदस्याने जंगलात जाऊन वाळलेले लाकूड (खापर) आणून होळीजवळ टाकायचे. होळी रचायला गावातील कोतवाल नगारा वाजवून दवंडी पिटवतो..नगारा व कहाळी वाजंत्री घेऊन जंगलातील शिरीष किंवा काटे साबरीचा खांब वाजतगाजत आणला जातो. पोलिसपाटलाला मूळ करून वाजतगाजत घरून होळीजवळ आणतात. गावातील गावगुंड्या भगत (पुजारी) कोंबड्याचा बळी देऊन तांदळाच्या पुंजक्या (पुंजळ्या) पाडून आंब्याच्या पानांचे तोरण बांधून, सागाची पाने असलेल्या फांदीची पूजाअर्चा करतात. या पूजेत भगत निसर्ग देवता, अग्निमातेला नवस बोलून गावाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली जाते. पूजेनंतर होळी पेटवली जाते. होळी लावण्याचा मान पोलिसपाटलाचा असतो. होळी पेटवताना खांब पूर्वेला पडला तर शुभ मानले जाते.आजच्या या विज्ञान-तंत्रज्ञान, मोबाईल, एआयच्या डिजिटल युगात आदिवासी समाजातील रुढी, परंपरा, चालीरिती काही प्रमाणात लोप पावत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.