Nashik Air Show : नाशिकच्या आकाशात थरार! सूर्यकिरण पथकाचा चित्तथरारक 'एरो-शो' आजपासून

नाशिक: भारतीय हवाई दलाच्या सूर्यकिरण ॲरोबॅटिक साहसी पथकातर्फे गुरुवारी (ता. २२) गंगापूर धरण परिसरात सकाळी दहा ते दुपारी बारा या वेळेत हवाई कसरतींचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. या हवाई कसरतींसाठी यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी धरण परिसरात बुधवारी (ता. २१) पाहणी केली. तसेच तयारीसंदर्भात सूचनाही केल्या..भारतीय हवाई दल व जिल्हा प्रशासन यांच्यातर्फे सूर्यकिरण एरो शो होत आहे. गुरुवार (ता. २२) व शुक्रवार (ता. २३) असा दोन दिवस हा उपक्रम होणार आहे. नाशिकमध्ये पहिल्यांदाच हा उपक्रम होत असल्याने जिल्हा प्रशासनासह विविध यंत्रणांनी तयारी पूर्ण केली आहे. मंत्री महाजन यांनी बुधवारी (ता. २१) धरण परिसरात आढावा घेतला..जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, सहायक जिल्हाधिकारी अर्पिता ठुबे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..मंत्री महाजन यांनी हवाई कसरतींचा उपक्रम अविस्मरणीय होणार असून, सर्व यंत्रणांनी याबाबत सतर्कता बाळगावी. या उपक्रमासाठी शाळकरी मुलांना प्राधान्य देताना गरजेनुसार परिसरातील ग्रामस्थांचीही मदत घ्यावी.तसेच वाहतूक, आरोग्य, पाणी व स्वच्छतेचे काटेकोरपणे नियोजन करावे आदी सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीसाठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. दरम्यान, मंत्री महाजन यांनी या वेळी गंगापूर धरणात स्पीडबोट राइडचा थरार अनुभवला..Nanded Special Train : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे! दिल्ली, चंदीगड, मुंबईतून सोय; वेळापत्रक असे, श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी शहिदी समागम वर्षानिमित्त सोय.वैमानिकांचे पथक ओझरला दाखलहवाई दलाच्या हॉक एमके-१२३ लढाऊ श्रेणीतील विमानांच्या सहाय्याने सूर्यकिरण एरो-शोचे सादरीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी हवाई दलाच्या प्रशिक्षित १३ वैमानिकांचे पथक ओझरमध्ये दाखल झाले आहे.या पथकासोबत कर्नाटकातील बिदर येथून नऊ हॉक एमके-१२३ विमाने ओझर येथील हवाई दलाच्या तळावर दाखल झाली आहेत. सूर्यकिरण पथक दोन्ही दिवस प्रत्येकी ४५ मिनिटांच्या कसरती सादर करणार आहेत. त्यामध्ये तिरंगा ध्वजासह वेगवेगळ्या कलाकृतींचे सादरीकरण करणार आहे..