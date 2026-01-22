नाशिक

Nashik Air Show : नाशिकच्या आकाशात थरार! सूर्यकिरण पथकाचा चित्तथरारक 'एरो-शो' आजपासून

Surya Kiran Air Show Begins in Nashik : गंगापूर धरण परिसरात होणाऱ्या सूर्यकिरण एरो शोसाठी भारतीय हवाई दलाची हॉक एमके-१२३ विमाने व वैमानिकांचे पथक ओझर येथे दाखल झाले असून, जिल्हा प्रशासनाने कार्यक्रमासाठी व्यापक तयारी केली आहे.
नाशिक: भारतीय हवाई दलाच्या सूर्यकिरण ॲरोबॅटिक साहसी पथकातर्फे गुरुवारी (ता. २२) गंगापूर धरण परिसरात सकाळी दहा ते दुपारी बारा या वेळेत हवाई कसरतींचे सादरीकरण करण्यात येणार आहे. या हवाई कसरतींसाठी यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी धरण परिसरात बुधवारी (ता. २१) पाहणी केली. तसेच तयारीसंदर्भात सूचनाही केल्या.

