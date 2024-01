Nashik Fraud Crime : वृक्षतोड ठेक्याचे आमिष साडेचार लाखांची फसवणूक

Nashik Fraud Crime : महापालिका वृक्षतोडीचा ठेका घेण्याचे आमिष दाखवून संशयिताने एकाची साडेचार लाखांची फसवणूक केली. भद्रकाली पोलिस ठाण्यात संशयिताविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

सुभाष नारायण आहेर असे संशयिताचे नाव आहे. (suspect cheated of four lakhs by pretending to take municipal tree felling contractors nashik news)