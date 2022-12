By

सातपूर : शरीराला अपायकारक असल्याने शासनाने दोन वर्षांपासून बंदी घातलेला ‘थाई कॅट फिश’ अर्थात मागुर मासा घेऊन जाणाऱ्या वाहनासह संशयिताला सातपूर पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. माशांचे अनेक प्रकार आपण पाहतो, पण त्यातला सर्वात हिंसक व अतिमांसाहारी म्हणून मागुर मासा ओळखला जातो.

मागुर माशाचे मास शरीराला अपायकारक तसेच आरोग्याचे विविध समस्या निर्माण करतो. हा मागुर मासा खाल्याने कर्करोग होण्याचा धोका असल्याने या माशाचा व्यवसाय करण्यावर तसेच त्याची विक्री करण्यावर शासनाने बंदी घातली आहे. (Suspect is arrested by police with banned Magur fish Nashik Crime News)

परंतु, सध्या या माशांचे अनधिकृतपणे पालन करून विक्री केली जात असल्याच्या घटनांत वाढ होत आहे. नुकताच अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये तीन टन मासे जप्त केल्याची कारवाई केली असताना शुक्रवारी (ता. ९) सातपूर परिसरात (एमएच-१५- बीएक्स- ९१३९) या वाहनातून बंदी असलेल्या मागुर माशाची वाहतूक होत असल्याची गुप्त माहिती मिळाली.

माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महेंद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत नागरे, पोलिस नाईक दत्तू गायकवाड, पोलिस हवालदार दीपक खरतडे, बाळासाहेब नांद्रे, सागर गुंजाळ यांनी छापा मारत वाहन व मागुर मासे ताब्यात घेतले.

यानंतर मत्स विभागाचे उपआयुक एस. टी. वाटेगावकर यांना बोलावून सदर माशाची तपासणी केली. त्यांनी सदर मासा मागुर असल्याचे सांगून या माशावर बंदी घातल्याचे स्पष्ट केले. अनधिकृतपणे हा व्यवसाय होत असल्याने याबाबत सातपूर पोलिस ठाण्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमार्फत सखोल चौकशी करून या गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

