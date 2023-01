Nashik News : गंगापूर कॅनॉल मध्ये आढळला दुचाकी सह संशयास्पद मृतदेह

By

पंचवटी : मखमलाबाद शिवारात असलेल्या गंगापूर कॅनल डावा तट कोरड्या पाटात गुरुवारी (ता. १२) पहाटे चाळीसवर्षीय इसमाचा संशयास्पद मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. सदर मृताच्या डोक्यावर लागलेले असल्याने तो अपघात होऊन पाटात पडून मृत्यू झाला असावा, अशी शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे.

याबाबत म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. ज्ञानेश्वर साहेबराव कराड, असे मयत व्यक्तीचे नाव आहे. कराड हे कराड मळा येथील शासकीय नर्सरीजवळ राहतात. रात्री कराड घरी न आल्याने त्याचे कुटुंबीय शोध घेत होते. (Suspicious body found in Gangapur canal with two wheeler Nashik News)

पहाटे पाचला कराड यांचा कोरड्या पाण्याच्या पाटात मृतदेह आढळला. कराड याचा भाऊ दीपक ज्ञानेश्वर कराड याने म्हसरूळ पोलिस ठाण्यात माहिती दिली.

ज्या पाटात मृतदेह आढळून आला तेथेच कराड वापरत असलेली दुचाकी मिळाली आहे. कराड याचे शवविच्छेदन झाल्यावर मृत्यूचे कारण पुढे येईल, असे पोलिसांनी सांगितले.

