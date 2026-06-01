Satana Suspicious Case : मध्यरात्रीच्या संशयास्पद विधीने खळबळ; जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल, तपास वेगात

सटाणा - शहरातील जुन्या अमरधाम (स्मशानभूमी) परिसरात पौर्णिमेच्या मध्यरात्री घडलेल्या संशयास्पद विधीच्या प्रकरणाने सटाणा शहरासह संपूर्ण बागलाण तालुक्यात खळबळ उडवून दिली आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झालेल्या या घटनेनंतर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्ती आणि एका कथित मांत्रिकाविरुद्ध महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक अधिनियम, २०१३ तसेच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून तपासाला वेग दिला आहे..पौर्णिमेच्या रात्री घडलेल्या या घटनेमुळे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचाच नव्हे, तर समाजातील अंधश्रद्धा, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि पुरोगामी मूल्यांच्या जपणुकीचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ गुन्हेगारी घटना म्हणून नव्हे, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही गांभीर्याने पाहिले जात आहे.मध्यरात्री दोन आलिशान वाहनांतून आगमन३० मे रोजी रात्री सुमारे ११.४० वाजेच्या सुमारास दोन आलिशान चारचाकी वाहनांमधून काही व्यक्ती जुन्या अमरधाम परिसरात आल्याचे तेथील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसून आले आहे. त्यांच्यासोबत भगवे वस्त्र परिधान केलेली आणि अर्धनग्न अवस्थेतील एक व्यक्ती असल्याचेही फुटेजमध्ये आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधितांनी स्मशानभूमीतील चितास्थळाजवळ काही विधी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून या हालचालींमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये संशय निर्माण झाला..घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी पाहणी केली असता तेथे अंडी, लिंबू, उडीद, कवड्या, कापूर, नारळ, पुष्प, कुंकू तसेच इतर पूजाविधीसाठी वापरले जाणारे साहित्य विखुरलेल्या अवस्थेत आढळून आले. या वस्तूंच्या स्वरूपामुळे संबंधितांनी अघोरी किंवा तांत्रिक स्वरूपाचा विधी केल्याचा संशय अधिक बळावला.चितास्थळावरून काही साहित्य नेल्याचा संशयघटनेतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तींनी चितास्थळाजवळून काही वस्तू किंवा साहित्य सोबत नेल्याचा स्थानिकांचा दावा आहे. स्मशानभूमीसारख्या संवेदनशील ठिकाणाहून नेमके काय घेऊन जाण्यात आले, याबाबत अद्याप स्पष्टता नसली तरी याच मुद्द्यामुळे प्रकरण अधिक गूढ बनले आहे. परिणामी शहरात विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले असून या संपूर्ण प्रकारामागील उद्देश काय होता, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे प्रकार उघडपरिसरातील संशयास्पद हालचाली सर्वप्रथम काही स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आल्या. खुशाल भोसले, दत्ता पवार, अजय बच्छाव, अमोल बच्छाव, प्रथमेश पाटोळे आदींनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. घटनास्थळी आढळलेल्या साहित्यामुळे त्यांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेतला. त्यानंतर अमोल बच्छाव यांनी सटाणा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आणि प्रकरण अधिकृतरीत्या पोलिसांच्या तपासाच्या कक्षेत आले..जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हाफिर्यादीच्या आधारे सटाणा पोलिसांनी अज्ञात संशयित व्यक्ती आणि कथित मांत्रिकाविरुद्ध महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंधक अधिनियम, २०१३ मधील कलम ३(२) तसेच भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ मधील कलम २९९ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक सूर्यवंशी करीत आहेत..अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचीही दखलघटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सटाणा पोलिस ठाण्यास भेट दिली. समितीचे राज्य सरचिटणीस डॉ. ठकसेन गोराणे, तालुका अध्यक्ष डॉ. मनोहर सोनवणे आणि तालुका कार्याध्यक्ष प्रा. शांताराम गुंजाळ यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस निरीक्षकांशी चर्चा करून निष्पक्ष चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी केली. अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या प्रवृत्तींना वेळीच आळा घालणे आणि समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यासाठी व्यापक जनजागृती आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.तपासाच्या केंद्रस्थानी सीसीटीव्ही फुटेजया संपूर्ण प्रकरणात सीसीटीव्ही फुटेज हा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा मानला जात आहे. पोलिसांनी परिसरातील सर्व कॅमेऱ्यांचे फुटेज ताब्यात घेतले असून संबंधित वाहनांची ओळख, त्यांच्या हालचालींचा मागोवा आणि संशयितांची माहिती मिळविण्यासाठी तांत्रिक तपास सुरू केला आहे. फुटेजच्या आधारे घटनास्थळी आलेल्या व्यक्तींची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू असून लवकरच या प्रकरणाचा उलगडा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहनया संदर्भात पोलिस निरीक्षक योगेश पाटील यांनी नागरिकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. उपलब्ध पुरावे आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास सुरू असून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता पोलिसांना सहकार्य करावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.केवळ गुन्हेगारी नव्हे, सामाजिक प्रश्नहीस्मशानभूमीसारख्या संवेदनशील ठिकाणी पौर्णिमेच्या मध्यरात्री घडलेली ही घटना केवळ एक संशयास्पद विधी किंवा कायदेशीर प्रकरण म्हणून मर्यादित राहत नाही. आधुनिक विज्ञानयुगातही अंधश्रद्धा, गूढ श्रद्धा आणि कथित तांत्रिक विधींविषयी समाजात असलेले आकर्षण व गैरसमज अधोरेखित करणारी ही घटना ठरत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा उलगडा होण्याबरोबरच समाजात वैज्ञानिक विचार आणि विवेकवादी दृष्टिकोन अधिक बळकट करण्याची गरजही या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. 