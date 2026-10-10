जामफळ धरण न्यूज

धुळे ः टुडे १ साठी
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जामफळ धरण जोडणी कामास प्रारंभ
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पालकमंत्री रावल : शाश्वत सिंचनाचा ५४ गावांचा मार्ग सुकर
सकाळ वृत्तसेवा
चिमठाणे, ता. १० : शिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघातील ५४ गावांच्या शाश्वत सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. पालकमंत्री तथा राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या ‘पीडीएन’ योजनेंतर्गत जामफळ धरणाच्या जोडणी (इनटेक) कामाचा भूमिपूजन व शुभारंभ सोहळा रविवारी (ता. ११) दुपारी चारला जामफळ धरण मुख्य विमोचक (बाभळे फाटा) येथे होणार आहे.
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या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे शिंदखेडा तालुक्यातील ५४ गावांमधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात थेट पाइपलाइनद्वारे पाणी उपलब्ध होणार आहे. सिंचनाची सुविधा अधिक सक्षम झाल्यामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण ७२८ किलोमीटर लांबीची पाइपलाइन टाकण्याचे नियोजन आहे. पैकी आतापर्यंत सुमारे ३१० किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामाला वेगाने गती देऊन आगामी हंगामातच शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर निर्धार करण्यात आला आहे. यामुळे परिसरातील शेतीला शाश्वत सिंचनाची खात्री मिळून कृषी विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. ‘पाणी थेट शेतात, समृद्धी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दारात’ या उदात्त ध्येयाधोरणातून राबविण्यात येत असलेली ही योजना शिंदखेडा मतदारसंघाचा कायापालट करणारी ठरणार आहे. ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांना उपस्थितीचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.