Nashik News: पारधींच्या लेकीच्या लग्नाचा खर्च स्वराज्य संघटना करणार; आपदग्रस्त कुटुंबाला मदतीचा ओघ सुरू

Nashik News : बिटूरली (ता. इगतपुरी) येथील भाऊ बुधा पारधी यांच्या घराला आग लागल्याने सर्व जीवनावश्यक वस्तूंसह लेकीच्या लग्नाचे सर्व साहित्य वा आर्थिक पुंजी आगीत भस्मसात झाली होती.

दरम्यान स्वराज्य संघटनेतर्फे लेकीच्या लग्नाचा संपूर्ण खर्च उचलत अध्यक्ष नारायण भोसले, नारायण जाधव यासह सहकाऱ्यांनी मोठा आधार दिला. (Swaraj organization will pay for Pardhis daughters wedding Help flow to disaster affected family Nashik News)

जागृत नाशिक अभियानाचे प्रवर्तक स्वामी श्रीकंठानंद यांनीही मदतीचे आवाहन केले होते. त्याची दखल घेत नाशिक येथील जीवाधार सेवक संघाने भाऊ पारधी यांच्या कुटुंबाला जीवनावश्यक वस्तूंसह नवीन कपडे, चादर, ब्लॅंकेट, भाजीपाला, मिष्टान्न आदी साहित्य देत आदिवासी कुटुंबाची उमेद जागविण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान आमदार हिरामण खोसकर यांच्या आदेशाने तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी घराचा पंचनामा करून शासकीय मदत लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू असे सांगितले. स्वीय सहायक वामन खोसकर यांनी आज नुकसानीची पाहणी केली.

रोटरी क्लबचे अध्यक्ष गोरख बोडके यांनी देखील आगीत भस्मसात झालेले साहित्य देत आपले सामाजिक दायित्व निभावले. ग्राफाईट कंपनी व मलबार हेबिटेड यांच्यातर्फे धर्मदाय निधीतून घर बांधण्याचे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे.

जागृत नाशिकचे सदस्य सीताराम गावंडा, सरपंच किसन कुंदे, ग्रामसेविका ज्योती केदार, प्रहारचे सोपान परदेशी, स्वस्थ धान्य दुकानदार काशिनाथ आगीवले, विलास आगीवले आदी उपस्थित होते.

"गोंदे-वाडीवऱ्हे औद्योगिक वसाहतीमधील कंपन्यांनी ग्रामीण आदिवासी मतदारसंघ परिसरात धर्मदाय निधीतून घरकुल, मूलभूत सुविधा प्राप्त करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र हा हक्काचा निधी इतर राज्यात वळवला जात आहे." - हिरामण खोसकर, आमदार इगतपुरी- त्र्यंबकेश्वर.