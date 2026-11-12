इगतपुरी : विजय पगारे : टाकेद येथे कृषी पंप विक्रीच्या दुकानात धाडसी चोरी : ४९ हजारांचा ऐवज लंपास

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सर्वतीर्थ टाकेद : येथील कृषी पंप विक्रीच्या दुकानाचे उचकटलेले शटर.
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टाकेदला कृषी पंपाचे
दुकान फोडून चोरी
४९ हजारांचा ऐवज लंपास, नागरिकांत भिती
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी, ता.१२ : सर्वतीर्थ टाकेद बुद्रुक येथे चोरट्यांनी कृषीपंप विक्री व दुरुस्तीच्या दुकानाचे शटर तोडून तब्बल ४९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केला. घोटी पोलिसात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
टाकेद बुद्रुक येथील रहिवासी सागर रमाकांत खोल्लम (३०) यांचे सर्वतीर्थ रस्त्यासमोर ''भाग्यश्री मोटर्स'' नावाचे शेतीपंप विक्री व रिपेरिंगचे दुकान आहे. सकाळी सहाच्या सुमारास ते दुकान उघडण्यासाठी आले असता, शटरच्या कुलपाजवळ वाळू पडलेली व दोन्ही बाजूच्या लॉक पट्ट्या तुटलेल्या अवस्थेत दिसून आल्या. खोल्लम यांनी तात्काळ वडील रमाकांत खोल्लम व शेजारील दुकानदारांच्या मदतीने शटर उघडून पाहिले असता, दुकानातील साहित्य अस्ताव्यस्त पडलेले आणि चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आले. दुकानाच्या भिंतीजवळ वायरचे रिकामे बॉक्स पडलेले आढळले. सागर खोल्लम यांनी पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल झाला आहे.
फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार अंदाजे पाच लाख रुपयांच्या वस्तूंची चोरी झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. सर्रासपणे होणाऱ्या टाकेद परिसरातील वाढते चोरीचे प्रमाण व वाढती गुन्हेगारीवर घोटी पोलिसांकडून त्वरित नियंत्रण आणण्यात यावे अशी मागणी संपूर्ण परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.
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