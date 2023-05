Nashik News: धावत्या रेल्वेतून सेल्फी काढणे बेतली जीवावर; 16 वर्षीय मुलाचा मृत्यु

Nashik News : युवा वर्गात मोबाईलमध्ये सेल्फी काढण्याची खूप क्रेझ आहे. परंतु सेफ्ली काढताना आपण आपला जीव धोक्यात तर घालत नाही ना, याचेही भान राहत नाही.

अशाच एका घटनेत धावत्या रेल्वेत दरवाजाजवळ मोबाईलमध्ये सेल्फी घेताना तोल गेला आणि १६ वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यु झाल्याची घटना घडली आहे. (Taking selfie from running train 16 year old boy dies by falling from train nashik news)

सुबोध हरिष पै (१६, रा. महात्मानगर, नाशिक) असे दुर्दैवीरित्या मृत्यु झालेल्या मुलाचे नाव आहे. सदरची घटना गेल्या मंगळवारी (ता. ३०) दुपारी घडली आहे. सुबोध हा त्याच्या आईसमवेत मंगळवारी मुंबईला रेल्वेने जात होता.

नाशिकरोड रेल्वेस्थानकात मायलेक गरिब रथ एक्सप्रेसमध्ये बसले. त्यानंतर एक्सप्रेसने नाशिकरोड स्टेशन सोडल्यानंतर वेग घेतला होता. तसा, सुबोध यास धावत्या रेल्वेच्या दरवाजाजवळ जाऊन सेल्फी काढण्याचा मोह झाला.

एक्सप्रेसने मुंबईच्या दिशेने धावताना लहवित ते अस्वली यादरम्यान असताना, सुबोध हा दारात धोकादायकरित्या उभा राहून सेल्फी घेत असतानाच त्याचा तोल गेला आणि तो रेल्वेच्या चाकाखाली सापडून त्याचा दुर्दैवी अंत झाला.

त्याच्या आईच्या डोळ्यादेखत मुलाचा मृत्यु झाल्याने हळहळ व्यक्त होत होती. याप्रकरणी लहवित रेल्वे स्टेशनचे मास्तर सुभाष टोंगारे यांच्या खबरीनुसार देवळाली कॅम्प पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे