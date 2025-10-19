नाशिक

Taloda Accident : भीषण अपघात: तळोद्याच्या चांदसैली घाटात वाहन उलटले; ८ भाविकांचा मृत्यू, २२ गंभीर जखमी

Taloda Ghats Tragic Accident Overview : नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा येथील चांदसैली घाटात अश्वत्थामा (अस्तंबा) ऋषींच्या यात्रेहून परतणाऱ्या भाविकांचे चारचाकी वाहन उलटून झालेल्या भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत ८ भाविकांचा मृत्यू झाला, तर २२ जण जखमी झाले.
Accident

Accident

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळोदा: अश्वत्थामा (अस्तंबा) ऋषींच्या यात्रेहून परतणारे भाविकांचे चारचाकी वाहन चांदसैली (ता. तळोदा) घाटात उलटल्याने झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला; तर २२ जण जखमी झाले. जखमींपैकी तीन ते चार जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांची संख्या वाढण्याची भीती वर्तवली जाते.

Loading content, please wait...
Nashik
Nandurbar
maharashtra
accident
accident news
taloda
emergency
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com