Taloda Accident : भीषण अपघात: तळोद्याच्या चांदसैली घाटात वाहन उलटले; ८ भाविकांचा मृत्यू, २२ गंभीर जखमी

तळोदा: अश्वत्थामा (अस्तंबा) ऋषींच्या यात्रेहून परतणारे भाविकांचे चारचाकी वाहन चांदसैली (ता. तळोदा) घाटात उलटल्याने झालेल्या भीषण अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला; तर २२ जण जखमी झाले. जखमींपैकी तीन ते चार जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांची संख्या वाढण्याची भीती वर्तवली जाते. .जखमी भाविकांवर तळोदा व नंदुरबार येथील रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. या घटनेत नंदुरबार तालुक्यातील घोटाणे गावातील पाच युवकांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. शनिवारी (ता. १८) ही घटना घडली..नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रसिद्ध अश्वत्थामा ऋषींच्या यात्रेला सुरुवात झाली असून, शनिवारी सकाळी साडेदहाला यात्रा आटोपून घरी परतणाऱ्या भाविकांच्या चारचाकी वाहनाचा (एमएच ३९ एडी २८०२) चांदसैली घाटात अपघात झाला. अपघात इतका भीषण होता, की वाहन पलटी झाल्यावर भाविक मोठ्या प्रमाणात जखमी झाले..अपघातस्थळी ड्यूटी करून परतत असलेले धनंजय बोरसे आणि डॉ. दत्तात्रेय वाडगे यांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. त्यांनी आणि इतर भाविकांनी जखमींना वाहनातून बाहेर काढत तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले..दरम्यान, आमदार राजेश पाडवी यांच्या माध्यमातून तातडीने मदतकार्य सुरू झाले. आमदार रुग्ण सहायता केंद्राचे योगेश मराठे, अण्णा पाटील, रोहन गुरव, पप्पू गुरव, मुकेश बिरारे यांनी चेतन शर्मा, विनोद माळी, कुणाल सूर्यवंशी, अमन जोहरी, किरण सूर्यवंशी, अक्षय जोहरी आणि शहरातील अनेक नागरिकांनी जखमींना रुग्णालयात पोहोचविले. रुग्णालयात डॉ. गोविंद शेल्टे, डॉ. अशोक वळवी, डॉ. गणेश पवार, डॉ. परेश चावडा, डॉ. सय्यद पठाण, डॉ. योगेश्वर चौधरी, डॉ. लक्ष्मीकांत चौधरी यांनी उपचार सुरू केले..अपघातातील जखमीसागर पाटील, रावण ठाकरे, आकाश भिल, कृष्णा मिस्त्री, गणेश गोसावी, दिनेश ठाकरे, प्रवीण वाघ, सागर राजीव, दीपक गोसावी, राकेश पाटील, रवींद्र ठाकरे, कार्तिक थोरात, राजेंद्र पाटील, अर्जुन सोनवणे, कृष्णा पाडवी, सुनील पवार, अरविंद भिल, कुंदा पाटील, जयेश मिस्त्री, प्रवीण वाघ आदींचा समावेश असून, हे सर्व घोटाणे, समशेरपूर, भादा व तळोदा येथील रहिवासी आहेत..नेत्यांनी घेतली धावअपघाताची माहिती मिळताच आमदार तथा माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, ॲड. राम रघुवंशी, गौरव वाणी, जितेंद्र सूर्यवंशी, अजय परदेशी, योगेश चौधरी, केसरसिंग क्षत्रिय, अनुप उदासी, संदीप परदेशी, हितेंद्र क्षत्रिय यांच्यासह शहरातील अनेक नेते तळोदा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाशी समन्वय साधला..घोटाणे गावावर शोककळाधनत्रयोदशीच्या दिवशीच या अपघाताची घटना घडल्याने संपूर्ण जिल्हा शोकमग्न झाला आहे. विशेषतः घोटाणे गावातील पाच कर्त्या युवकांचा मृत्यू झाल्याने गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मृत व जखमींच्या नातेवाइकांनी तळोदा रुग्णालयात धाव घेतली. रुग्णालय परिसरात शोकाकुल वातावरण पसरले होते आणि सर्वत्र आक्रोशाचे स्वर घुमत होते..Nanded : लग्न ठरवायला जाताना अपघात, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरसह बहिणीचा मृत्यू; अनेकजण जखमी.मृत भाविकपवन गुलाब मिस्त्री (वय २४), बापू छगन धनगर (२४), चेतन पावबा पाटील (२३), भूषण राजेंद्र गोसावी (३०), राहुल गुलाब मिस्त्री (२२, सर्व रा. घोटाणे, ता. नंदुरबार), हिरालाल जगन फडके (कोरीट, ता. नंदुरबार), योगेश लक्ष्मण ठाकरे (कोरीट, ता. नंदुरबार), गणेश संजय भील (१५, रा. नंदुरबार शहर)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.