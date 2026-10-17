पारंपरिक वस्त्रांना आधुनिक रूप देत सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या कु. तन्वी गणेश पगारे

सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या तन्वी गणेश पगारे
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जुन्या साड्यांपासून आकर्षक पोशाखांची निर्मिती
स्वतःच्या आवडीला सामाजिक बांधिलकीची जोड देत आपल्या कौशल्याचा उपयोग इतरांच्या आनंदासाठी करणाऱ्या कु. तन्वी गणेश पगारे यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. नाशिक येथील तन्वी या अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाच फॅशन डिझायनिंगच्या क्षेत्रातही आपली वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. पारंपरिक वस्त्रांचे महत्त्व जपत त्यांना आधुनिक रूप देणे आणि आपल्या कलाकौशल्यातून गरजू मुलींच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलविणे, हे त्यांच्या कार्याचे वैशिष्ट्य आहे.
तन्वी यांना फॅशन डिझायनिंगची विशेष आवड आहे. या आवडीतून त्या जुन्या साड्यांचा कल्पकतेने पुनर्वापर करून त्यापासून आकर्षक आणि आधुनिक पोशाख तयार करतात. पारंपरिक साड्यांमधील सौंदर्य, रंगसंगती आणि नक्षीकाम यांचा योग्य वापर करून त्या वस्त्रांना नवे रूप देण्याचा प्रयत्न करतात. जुन्या वस्त्रांकडे केवळ वापरून झालेली सामग्री म्हणून न पाहता, त्यातून काहीतरी सुंदर आणि उपयुक्त निर्माण करता येऊ शकते, हा विचार त्यांच्या कामातून दिसून येतो. वस्त्रांचा पुनर्वापर करण्याच्या या दृष्टिकोनामुळे त्यांच्या कामाला सर्जनशीलतेसोबतच पर्यावरणपूरक विचारांचीही जोड मिळते.
तन्वी यांच्या कार्यातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्यांची सामाजिक बांधिलकी. स्वतः तयार केलेले कपडे त्या गरजू आणि आपल्या आवडीप्रमाणे कपडे परिधान करण्याची इच्छा असलेल्या मुलींना देतात. कपडे तयार करण्यामागील त्यांची भावना केवळ फॅशनपुरती मर्यादित नसून, आपल्या कौशल्याचा उपयोग इतरांच्या आनंदासाठी व्हावा, अशी आहे. एखाद्या मुलीला आपल्या आवडीचा पोशाख मिळाल्याने तिच्या चेहऱ्यावर उमटणारा आनंद हाच त्यांच्या प्रयत्नांचा खरा आनंद ठरतो.
अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असताना फॅशन डिझायनिंगची आवड जोपासणे आणि त्यासोबत सामाजिक कार्यासाठी वेळ देणे, हे तन्वी यांच्या जिद्दीचे आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. शिक्षण, वैयक्तिक आवड आणि समाजाप्रति असलेली संवेदनशीलता यांचा समतोल साधण्याचा त्या प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या या कार्यातून जुन्या वस्तूंना नवे जीवन देण्याची कल्पना आणि समाजातील गरजू व्यक्तींसाठी काहीतरी करण्याची भावना यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळतो.
कु. तन्वी गणेश पगारे यांचा हा प्रवास सांगतो, की एखादे कौशल्य केवळ स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठीच नव्हे, तर इतरांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यासाठीही उपयोगी पडू शकते. पारंपरिक वस्त्रांना आधुनिक रूप देताना सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या तन्वी यांचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. आपल्या आवडीला सेवाभावाची जोड देत त्या भविष्यातही या क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करतील आणि आपल्या कार्यातून इतरांनाही प्रेरणा देतील.
8805226045 pagareganesh514@gmail.com