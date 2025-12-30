Nashik Tapovan Controversy : नाशिकच्या अस्मितेवर घाला! १९८९ नंतर सरकारी दप्तरातून 'तपोवन' नावच गायब

नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन पेटलेले असतानाच आता आणखी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासकीय कागदपत्रांची छाननी करताना १९८९ नंतर ‘तपोवन’ हे नावच अधिकृत नोंदींमधून पुसून टाकण्यात आल्याचे उघडकीस आले असून, त्यामुळे आंदोलनाला आता ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक अधिष्ठान मिळाले. .प्रत्यक्ष प्रभू श्रीरामांची तपोभूमी असलेल्या तपोवनाचे नाव कागदोपत्री कसे गायब झाले, हा केवळ योगायोग आहे की जाणीवपूर्वक रचलेला डाव, असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे..पर्यावरणप्रेमी व अभ्यासक देवांग जानी यांनी केलेल्या सखोल कागदपत्र तपासणीतून हा प्रकार समोर आला आहे. १९६० आणि १९८० च्या महापालिका व शासकीय नोंदींमध्ये ‘तपोवन’ हा स्पष्ट उल्लेख आहे. मात्र, १९८९ नंतरच्या कागदपत्रांत हे नावच नाहीसे झालेले आढळते. ‘हा कोणाचा डाव आहे? प्रभू श्रीरामांच्या तपोभूमीचा असा अपमान होत असताना नाशिककर गप्प कसे बसू शकतात?’ असा संतप्त सवाल जानी यांनी उपस्थित केला आहे. .तपोवनात साधुग्राम उभारणीसाठी एक हजार ७०० झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आधीच संतापाचा विषय ठरला आहे. मात्र, आता तपोवनाचे नावच इतिहासातून पुसण्याचा प्रकार समोर आल्याने हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत..तपोवन प्रभू श्रीरामांचेच... इतिहास साक्ष देतो!दंडकारण्यात विविध मुनींच्या आश्रमांत वास्तव्य केल्यावर प्रभू श्रीराम हे लक्ष्मण व सीतेसह नाशिकमधील अगस्त्य ऋषींच्या आश्रमात आले होते. हा आश्रम आजच्या पंचवटी परिसरात होता. गोदावरी नदीच्या तटावरील वड, पिंपळ, आवळा, बेल आणि अशोक या पाच वृक्षांमुळे या भागास पंचवटी असे नाव मिळाले. .याच ठिकाणी शूर्पणखेचा प्रसंग, खर-दूषण यांच्याशी युद्ध घडल्याचा उल्लेख आहे. प्रसिद्ध इतिहासकार व पुरातत्त्व अभ्यासक डॉ. राम अवतार यांनी रामायणातील घटनांचा सखोल अभ्यास करून २०० हून अधिक ऐतिहासिक स्थळे शोधून काढली असून, त्यात तपोवनाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. हा उल्लेख केवळ श्रद्धेवर नव्हे, तर संशोधनावर आधारित आहे..Akola Municipal Election : अकोल्यात भाजपचे ‘धक्का तंत्र’; ४० टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी, अनेकांना डच्चू; ६६ जागांवर देणार उमेदवार.तपोवनाचे नाव कागदपत्रांतून काढून टाकणे म्हणजे नाशिकचीच ओळख पुसण्याचा प्रयत्न आहे. हा प्रश्न केवळ वृक्षतोडीपुरता मर्यादित नाही. आता इतिहास, अस्मिता आणि नाशिकच्या अस्तित्वासाठी लढा द्यावा लागणार आहे.- देवांग जानी, वृक्षप्रेमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.