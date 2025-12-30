नाशिक

Nashik Tapovan Controversy : नाशिकच्या अस्मितेवर घाला! १९८९ नंतर सरकारी दप्तरातून 'तपोवन' नावच गायब

Tapovan Name Disappears From Official Records After 1989 : नाशिकमधील ऐतिहासिक तपोवन परिसरात कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोड आणि सरकारी नोंदींमधून 'तपोवन' नाव गायब झाल्याच्या निषेधार्थ पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येत संताप व्यक्त केला.
सकाळ डिजिटल टीम
नाशिक: कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन पेटलेले असतानाच आता आणखी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शासकीय कागदपत्रांची छाननी करताना १९८९ नंतर ‘तपोवन’ हे नावच अधिकृत नोंदींमधून पुसून टाकण्यात आल्याचे उघडकीस आले असून, त्यामुळे आंदोलनाला आता ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक अधिष्ठान मिळाले.

