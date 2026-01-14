Nashik Tapovan : पर्यावरण रक्षण आता निवडणुकीच्या अजेंड्यावर! नाशिकच्या ४७ उमेदवारांनी दिले ‘तपोवन वाचवा’चे प्रतिज्ञापत्र

नाशिक: तपोवन परिसरासह नाशिक शहरातील निसर्ग, झाडे आणि हरित क्षेत्रांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने तपोवन चळवळीतील पर्यावरणप्रेमींनी नाशिककरांना उद्देशून केलेल्या ठाम आणि स्पष्ट आवाहनाला उत्स्फूर्त व सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. निवडून आल्यानंतर जो उमेदवार तपोवन तसेच नाशिकच्या निसर्गाचे संरक्षण करण्याची लेखी हमी देईल, त्यालाच मतदान करावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याला प्रतिसाद देत तब्बल ४७ उमेदवारांनी त्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्रे दिली..आवाहनानंतर अवघ्या काही दिवसांत विविध राजकीय पक्षांतील उमेदवारांनी पुढाकार घेत १२ जानेवारीपर्यंत एकूण ४७ उमेदवारांनी तपोवन चळवळीतील सभासदांकडे आपली प्रतिज्ञापत्रे औपचारिकरीत्या सुपूर्द केली. ही प्रतिज्ञापत्रे म्हणजे केवळ निवडणुकीपुरते आश्वासन नसून, शहराच्या पर्यावरणीय भवितव्याबाबतची बांधिलकी असल्याचे तपोवन चळवळीच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले..तपोवन परिसरात सुरू असलेली ‘झाडे वाचवा’ मोहीम, अनधिकृत वृक्षतोडीविरोधातील लढा, तसेच हरित क्षेत्र टिकवण्यासाठी केलेले सातत्यपूर्ण जनजागरण यामुळेच उमेदवारांवर नैतिक दबाव निर्माण झाला असून, पर्यावरणाचा मुद्दा यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत केंद्रस्थानी आला आहे..तपोवन चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले, की निवडणूक संपल्यानंतरही या प्रतिज्ञापत्रांवर सातत्याने पाठपुरावा केला जाणार असून, दिलेल्या हमीची अंमलबजावणी होते की नाही, यावर नागरिकांच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. नाशिकच्या विकासात पर्यावरणाला दुय्यम स्थान न देता झाडे, निसर्ग आणि जैवविविधतेचे संरक्षण हेच खरे शाश्वत विकासाचे सूत्र असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले..दरम्यान, शहरातील पर्यावरणप्रेमी, युवक आणि सजग नागरिकांकडून या भूमिकेचे स्वागत करण्यात येत असून, नाशिकच्या राजकारणात पर्यावरणाला निर्णायक महत्त्व मिळत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. नाशिकच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी नागरिक आणि उमेदवार यांच्यात निर्माण झालेली ही जागरूक, जबाबदार आणि सकारात्मक भूमिका लोकशाही प्रक्रियेला नवी दिशा देणारी असल्याचे तपोवन चळवळीने नमूद केले आहे..पक्षनिहाय प्रतिज्ञापत्रांची संख्याशिवसेना (उबाठा)- १५सीपीआय- १आम आदमी पक्ष- १९निर्भय महाराष्ट्र पक्ष-२अपक्ष-५राष्ट्रवादी काँग्रेस- २राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.)- १शिवसेना- २वृक्षतोडीविरोधात भूमिका मांडणारे.Viral Video : कोबरा नाग गळ्यात घालून स्टंट करणे ठरले जीवघेणे, तीन वेळा डसला अन्... काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ.देशपांडे यांची भाजपमधून हकालपट्टीतपोवनातील वृक्षतोडीसंदर्भात विरोधात भूमिका घेणारे भाजपचे बुद्धिजीवी प्रकोष्टचे महाराष्ट्र प्रदेश सहसंयोजक रोहन देशपांडे यांची भाजपमधून सहा वर्षांकरिता हकालपट्टी करण्यात आल्याचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी सांगितले. रोहन देशपांडे यांनी सतत भाजपच्या विरोधात प्रतिक्रिया देणे, तपोवन येथील वृक्षतोडीसंदर्भात अनेकवेळा भाजपने खुलासे करूनसुद्धा देशपांडे यांनी वेळोवेळी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतल्या. भाजपच्या केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्वाने एखाद्या विषयावर भूमिका घेतल्यानंतर देशपांडे हे सतत त्याविरोधात भूमिका घेत होते. देशपांडे यांची भाजपमधून सहा वर्षांकरिता हकालपट्टी केल्याचे अध्यक्ष सुनील केदार यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.