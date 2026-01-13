नाशिक

Girish Mahajan : नाशिकच्या तपोवनात साकारणार भव्य श्रीराम मंदिर; मंत्री गिरीश महाजन यांची मोठी घोषणा

Girish Mahajan Promises Ram Temple at Tapovan on Ayodhya Lines : नवीन नाशिकमधील प्रचारसभेत बोलताना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तपोवनात श्रीराम मंदिर व नाशिकच्या सर्वांगीण विकासाची ग्वाही दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नवीन नाशिक: अयोध्येच्या धर्तीवर तपोवनात श्रीराम मंदिर बांधणार, असे आश्‍वासन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. सिडकोतील पवननगर येथील मैदानावर सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी झालेल्या सभेत ते बोलत होते.

