Nashik Tapovan : 'तपोवनात वनच हवे!' पर्यावरणप्रेमींचे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना व्हायरल पत्र; एमआयसीई हब रद्द करून गोदाशुद्धीकरणाची मागणी

नाशिक: तपोवनातील वृक्षतोडीचा विषय दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालला असून, पर्यावरणप्रेमी येथे येत रोजच वेगवेगळ्या विषयावर व्यक्त होत आहेत. काही जणांनी मिळून कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र लिहिले. 'नाशिक तपोवनात वनच हवे' असा त्यात विषय असून, सध्या हे पत्र सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. .हे पत्र महाजन यांना उद्देशून आहे. पत्रात नमूद करण्यात आले आहे, की 'तपोवन उद्ध्वस्त करणारा, पालिकेचा तपोवनातील प्रस्तावित छुपा 'एमआयसीई हब' रद्द करण्याच्या आपण घेतलेल्या निर्णयाचे देशभरातील तमाम तपोवन प्रेमींकडून स्वागत होत आहे. तपोवन वृक्षतोडीबाबत पालिकेकडून आपली दिशाभूल झालेली आहे हे स्पष्ट आहे. 'एमआयसीई हब' हेच वृक्षतोडीचे मूळ कारण होते, हे ही एकप्रकारे मान्यच केले आहे..पालिकेच्या ताब्यातील ५४ एकरच्या तपोवनातील वृक्षाच्छादित जागेला वन म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाने या जागेवर पुन्हा वन वसविण्याचे कार्य आपल्याकडून घडो आणि आता गोदावरी मातेचाही प्रदूषणाचा प्रश्न आपण मार्गी लावाल, अशी अपेक्षा असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे..Pune Special Trains: विमान प्रवाशांच्या मदतीला रेल्वे; बंगळूर दिल्लीसाठी विशेष गाड्या, गैरसोय दूर करण्याचा प्रयत्न.'कुंभातील मुख्य भागीदार माता गोदेची दुर्दशा सर्वश्रुत आहे. आठ वर्षांत झाले नाही ते गोदा पुनरुज्जीवन एक वर्षात कसे होईल असा प्रश्न न्यायालयाने पालिकेला विचारलेला असताना रसायन, सांडपाणी, काँक्रिट, प्रदूषण, अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेल्या गोदेचे युद्धपातळीवर शुद्धीकरण करावे. करोडो रुपये खर्चाची कुंभ सजावट रंगरंगोटी व सुविधांबरोबरच माता गोदेच्या प्रकृतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.' असेही त्यात म्हटले आहे.