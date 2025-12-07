नाशिक

Nashik Tapovan : 'तपोवनात वनच हवे!' पर्यावरणप्रेमींचे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना व्हायरल पत्र; एमआयसीई हब रद्द करून गोदाशुद्धीकरणाची मागणी

Activists Demand Forest Status for Nashik Tapovan : नाशिकच्या तपोवन परिसराचे प्रातिनिधिक दृश्य. येथील प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र लिहून ५४ एकर जागेला 'वन' म्हणून मान्यता देण्याची आणि गोदावरी शुद्धीकरणाची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: तपोवनातील वृक्षतोडीचा विषय दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालला असून, पर्यावरणप्रेमी येथे येत रोजच वेगवेगळ्या विषयावर व्यक्त होत आहेत. काही जणांनी मिळून कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना पत्र लिहिले. ‘नाशिक तपोवनात वनच हवे’ असा त्यात विषय असून, सध्या हे पत्र सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

