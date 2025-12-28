नाशिक

Aaditya Thackeray : "एका झाडालाही हात लावू देणार नाही"; तपोवनातील वृक्षतोडीवरून आदित्य ठाकरे आक्रमक!

Aaditya Thackeray Opposes MICE Centre at Tapovan : नाशिकमधील तपोवन येथे प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आमदार आदित्य ठाकरे यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी वडाच्या रोपाचे वृक्षारोपण करून पर्यावरणप्रेमींना आपला पाठिंबा दर्शवला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: तपोवनात प्रस्तावित माईस सेंटरसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात माजी पर्यावरणमंत्री व आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी (ता. २७) ठाम भूमिका मांडली. ‘माईस सेंटर उभारायचेच असेल, तर नाशिकमध्ये इतर जागा आहेत; तपोवनातच त्याचा आग्रह कशासाठी?’ असा सवाल करत त्यांनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव न घेता सरकारवर ‘बिल्डरधर्म जोपासू नका’ असा टोला लगावला.

