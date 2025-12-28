Aaditya Thackeray : "एका झाडालाही हात लावू देणार नाही"; तपोवनातील वृक्षतोडीवरून आदित्य ठाकरे आक्रमक!

नाशिक: तपोवनात प्रस्तावित माईस सेंटरसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात माजी पर्यावरणमंत्री व आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी (ता. २७) ठाम भूमिका मांडली. ‘माईस सेंटर उभारायचेच असेल, तर नाशिकमध्ये इतर जागा आहेत; तपोवनातच त्याचा आग्रह कशासाठी?’ असा सवाल करत त्यांनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव न घेता सरकारवर ‘बिल्डरधर्म जोपासू नका’ असा टोला लगावला..तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणप्रेमींशी संवाद साधला. या वेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, ‘उद्धवसाहेब, मी, माझा पक्ष आणि आमची संपूर्ण ताकद पर्यावरणप्रेमींच्या पाठीशी आहे. अजिबात काळजी करू नका. येथे एका झाडालाही हात लागू देणार नाही.’.कुंभमेळ्याला नाही, वृक्षतोडीला विरोधआमचा सिंहस्थ कुंभमेळ्याला किंवा साधू-संतांना कोणताही विरोध नाही; मात्र वृक्ष तोडण्यास आमचा ठाम विरोध आहे, असे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी तपोवनाला ‘रिझर्व्ह फॉरेस्ट’चा दर्जा देण्यासाठी सर्वांनी एकजूट होण्याचे आवाहन केले. ‘ही केवळ वृक्षतोडीची लढाई नाही; ही निसर्ग व भविष्यासाठीची मोठी लढाई आहे,’ असे ते म्हणाले. ‘आपल्याला श्वास देणाऱ्या वृक्षांना असे तोडू नका,’ असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले..रामवन घोषित करण्याची मागणीप्रारंभी राजेंद्र बागूल, रोहन देशपांडे, मनीष बाविस्कर, अमित कुलकर्णी, निरंजन टकले यांनी तपोवनातील वस्तुस्थिती मांडली. या वेळी ‘जय श्रीराम’, ‘नाशिक आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. पर्यावरणप्रेमींनी येथे केवळ वृक्षतोड नव्हे, तर तपोवन ‘रामवन’ म्हणून घोषित करावे, अशी ठाम मागणी केली..नगरसेवक उमेदवारांकडून ॲफिडेव्हिट घ्यानाशिक महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी नागरिकांना थेट राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा सल्ला दिला. ‘नगरसेवक पदासाठी उभ्या असलेल्या प्रत्येक उमेदवाराकडून तपोवन वाचवण्याबाबत ॲफिडेव्हिट घ्या. ‘वृक्षतोड होऊ देणार नाही असा शब्द घेऊनच मतदान करा,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. जोपर्यंत उमेदवारांना बांधिल केले जात नाही, तोपर्यंत त्यांच्या मागे उभे राहू नका, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले..वैदिक धर्म झाडे-नद्यांची पूजा करणारा‘आपला धर्म वैदिक आहे. झाडे, नद्या, पंचमहाभूते यांची पूजा करणारा आहे. हा धर्म टिकवायचा असेल, तर निसर्ग वाचलाच पाहिजे,’ असे सांगत ठाकरे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर कडाडून टीका केली. ‘एकीकडे हिंदुत्वाचा नारा द्यायचा आणि दुसरीकडे धर्मविरोधी कृती करायच्या असे कसे चालेल?’ असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..पर्णकुटीला भेट, वृक्षारोपणतपोवनात सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी उभारलेल्या पर्णकुटीला आदित्य ठाकरे यांनी भेट देऊन पर्यावरणप्रेमींशी सविस्तर संवाद साधला. त्यानंतर तपोवनाच्या मध्यभागी वडाच्या रोपाचे वृक्षारोपण त्यांच्या हस्ते करण्यात आले. ठिकठिकाणी थांबत त्यांनी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि आपल्या स्तरावर तपोवनातील झाडे वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले..Year End Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशीला मोठं फळ देणारा योग! कल्याणासाठी ‘या’ वस्तू दान करायला विसरू नका.तपोवन ही श्रीरामांची राहण्याची जागातपोवन ही श्रीराम प्रभूंची राहण्याची जागा असल्याचे सांगत त्यांनी, ‘अशी पवित्र जागा सरकार कशी तोडू शकते?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे देशातून लाखो लोक स्थलांतरित होत असल्याचे नमूद करत, झाडे वाचवून नागरिकांना आश्वासन देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आपल्या पर्यावरणमंत्रिपदाच्या काळातील अनुभव सांगताना त्यांनी दोंदे पुलावरील वडाचे झाड एका ट्विटमुळे वाचवता आल्याची आठवण करून दिली. ‘हजारो वर्षांची झाडे वाचली पाहिजेत. नाशिक वाळवंट होऊ देऊ नका,’ असे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.