नाशिक

Nashik Tapovan : तपोवन वृक्षतोडीला हिरवा कंदील नाही! राष्ट्रीय हरित लवादाकडून 'स्टे'; आता १५ जानेवारीला सुनावणी

Background of Tapovan Tree Felling in Nashik : नाशिकच्या तपोवन येथील प्रस्तावित साधुग्रामसाठी केली जाणारी वृक्षतोड. राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) या वृक्षतोडीला स्थगिती देत दोन आठवड्यात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Tapovan

Tapovan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: गेल्या महिनाभरापासून राज्यभर गाजत असलेल्या तपोवनातील वृक्षतोडीला राष्‍ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती दिली असून लवादाने तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. समितीकडे महापालिकेला तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी महापालिका व वृक्षप्राधिकरणाला म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता पुढील सुनावणी १५ जानेवारीला पार पडेल.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
tree
environment
Forest
Municipal Corporation
Development
Tapovan
Nature

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com