Nashik Tapovan : तपोवन वृक्षतोडीला हिरवा कंदील नाही! राष्ट्रीय हरित लवादाकडून 'स्टे'; आता १५ जानेवारीला सुनावणी

नाशिक: गेल्या महिनाभरापासून राज्यभर गाजत असलेल्या तपोवनातील वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने स्थगिती दिली असून लवादाने तीन सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. समितीकडे महापालिकेला तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी महापालिका व वृक्षप्राधिकरणाला म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता पुढील सुनावणी १५ जानेवारीला पार पडेल..ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी वृक्षतोडीच्या भूमिकेविरोधात पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे शुक्रवारी याचिका दाखल केली. तातडीची बाब म्हणून या याचिकेवर न्यायाधीश दिनेशकुमार सिंह व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात वृक्षतोडीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ॲड. पिंगळे यांनी दिली. सिंहस्थ- कुंभमेळ्यात तपोवनात साधुग्राम उभारले जाणार आहे. .साधुग्राम उभारण्यासाठी महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या एकूण जागेपैकी ३७ एकर जागेवर गेल्या दहा वर्षांत उभ्या राहिलेल्या वृक्षांसह पुरातन वृक्ष तोडण्याची महापालिकेच्या उद्यान विभागाने तयारी केली. महापालिकेच्यावतीने १ हजार ८२५ वृक्षांची तोड करण्यासाठी हरकती मागविण्यात आल्या. वृक्षतोडी विरोधात नऊशेहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, भाजपच्या नेत्यांनी वृक्षतोडीचे समर्थन केले. .परंतु वृक्षतोडी विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना या महायुतीच्याच घटक पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्यासह नाशिकच्या स्थानिक कलाकारांनी त्याला विरोध केला. शाळा, सामाजिक संस्था असे अनेक जण वृक्षतोडीविरोधात एकवटले होते पण प्रशासनाने स्वतःची भूमिका कायम ठेवली होती..आदेशात काय?याचिकेतील मागणीनुसार लवादाने वृक्षतोडीला स्थगिती देताना महापालिकेला म्हणणे मांडण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, विभागीय वन अधिकारी आणि नाशिक महापालिका आयुक्तांची त्रिसदस्यीय संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली असून दोन आठवड्यांत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १५ जानेवारीला पुढील सुनावणी होईल तोपर्यंत एकही झाड न तोडण्याचे निर्देश लवादाने दिल्याची माहिती ॲड. पिंगळे यांनी दिली..याचिकेत काय?कुंभमेळ्यासाठी विविध कामे सुरू आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक जागेत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू आहे. वृक्षतोड करताना व्यवहार्य पर्यायांचा शोध घेतला नाही, वृक्ष संरक्षण व संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन होत आहे. वृक्षतोड करण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाने सार्वजनिक सूचना दिली नाही. वृक्षगणना न करताच वृक्षतोडीच्या परवानग्या दिल्याने नाशिकचे पर्यावरण धोक्यात येणार असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे..Mumbai Local Megablock: तिन्ही लोकल मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक! सर्व सेवा रद्द पण कोणत्या मार्गावर? जाणून घ्या सविस्तर....वृक्षतोडीला मोठा विरोध होत असताना महापालिका आयुक्तांकडून बेजबाबदारपणे वक्तव्ये करून फक्त दोन-तीन लोकांचा विरोध असल्याचे सांगितले जात आहे. आता लवादाने कायदेशीर प्रक्रिया राबविल्याशिवाय झाडे तोडू नये, असे निर्देश दिले आहेत.- ॲड. श्रीराम पिंगळे, याचिकाकर्ते.