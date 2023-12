Champa Shashthi: घोडा, काठी, ध्वज, पालखीची सवाद्य मिरवणूक; चंपाषष्ठीनिमित्त पेठ रोडला बारागाड्या ओढण्याचा कार्यक्रम

पंचवटी : येळकोट येळकोट, जय मल्हार...., सदानंदाचा येळकोट....भंडाऱ्याची उधळण करत, खंडोबाची काठी व घोडा नाचवत अवघे वातावरण चैतन्यमय झाले होते.

खंडोबाचा जयघोष करीत पंचवटीचा मल्हारी राजा चंपाषष्ठीनिमित्त पेठ रोडला बारागाड्या कार्यक्रम साजरा करण्यात आला. (tasteful procession of horse stick flag palanquin occasion of Champa shashti program of pulling baragats on Peth Road nashik)