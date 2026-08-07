Matin Patel Arrest: नगरसेवक मतिन पटेलला अखेर अटक; टीसीएस लैंगिक शोषणप्रकरणी संभाजीनगरात कारवाई

नाशिक: बहुराष्ट्रीय टीसीएस (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस) आयटी कंपनीतील पीडितेवरील लैंगिक अत्याचार व धर्मांतरांचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील मुख्य संशयित, निदा खान हिला आश्रय देणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘एमआयएम’चा नगरसेवक मतिन पटेल यास गुरुवारी (ता. सहा) रात्री अटक करण्यात आली. शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) ही कारवाई केली आहे. .टीसीएस कंपनीतील अत्याचार व धर्मांतरप्रकरणी गेल्या २५ मार्चला गुन्हा दाखल होताच, संशयित निदा खान पसार झाली होती. गुन्हा दाखल झाल्यापासून एसआयटी तिच्या मागावर होते परंतु ती पथकाच्या हाती लागत नव्हती. अखेर ७ मेच्या रात्री एसआयटी व छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी संयुक्त मोहीम राबवून ‘एमआयएम’चा नगरसेवक मतीन पटेल याने आश्रय दिलेल्या घरातून तिला कुटुंबीयांसह अटक करण्यात आली होती..Nagpur-Amravati Highway Potholes: टोल वसुली कोट्यवधींची; महामार्ग मात्र खड्डेमय; चाळीस किलोमीटरचा प्रवास धोकादायक; कंपनीवर कारवाईची मागणी.निदा खान तिचे आई-वडील व भावांसह त्याठिकाणी राहत होती. गंभीर गुन्ह्यात निदा खान संशयित असतानाही तिला जाणीवपूर्वक आश्रय दिल्याप्रकरणी नगरसेवक मतिन पटेलला सहसंशयित करण्यात आले होते. त्यानंतर मतिनला एसआयटीने चौकशीसाठी नाशिकला पाचारण केले असता, त्याची कसून चौकशीही करण्यात आली होती. मात्र तपासात पुरेसे सहकार्य न केल्याने अखेर एसआयटीने गुरुवारी (ता. सहा) रात्री छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक केली आहे. पटेलच्या अटकेने ‘एमआयएम’मध्ये खळबळ उडाली आहे..‘एमआयएम’चे नेते रडारवर?दरम्यान, टीसीएस प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन संशयितांना अटक केल्यापासून ‘एमआयएम’ पक्षाचे काही नेते सातत्याने पाठराखण करीत होते. त्यामुळे या नेत्यांनाही चौकशीसाठी पाचारण केले जाण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Politics: ‘राष्ट्रवादी’च्या राज्य नेतृत्वामध्ये बदलाची शिफारस; प्रशांत किशोर यांची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी रणनीतीबाबत चर्चा .नऊ गुन्हे दाखलटीसीएस कंपनीतील पीडित महिलांचे लैंगिक शोषण, धार्मिक भावना दुखावणे व धर्मांतराचा प्रयत्न याप्रकरणी संशयित आसिफ अन्सारी, शफी शेख, रझा मेमन, तौसिफ अत्तार, शाहरुख कुरेशी, दानिश शेख, अश्विनी चैनानी, निदा खान यांच्याविरोधात देवळाली कॅम्प व मुंबई नाका पोलिसांत नऊ गुन्हे दाखल आहेत. सध्या हे संशयित जामिनावर बाहेर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.